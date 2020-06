Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza: "Fernando Simón no va a ser Medalla de Oro de la ciudad"

La figura del director del Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, a lo largo de la pandemia del coronavirus se ha visto cada vez más contestada por su responsabilidad en la actuación del Gobierno y los mensajes contradictorios que ha estado emitiendo. Sin embargo, desde la izquierda la visión del papel del médico zaragozano es la opuesta. Hasta el punto de que en la ciudad de Zaragoza los grupos de Podemos y Zaragoza en Común han pedido que se le conceda la Medalla de Oro de la capital aragonesa que se entrega el día de las Fiestas de Pilar.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha asegurado que "Fernando Simón no va a ser Medalla de Oro de la ciudad". El regidor popular ha dicho que "siente muchísimo esta polémica" y ha explicado cómo funciona la elección. Ha contado que "la Medalla de Oro la da el alcalde de Zaragoza", y cada grupo, "incluidos los de la oposición", propone "Hijos Adoptivos o Hijos Predilectos". En este sentido ha dicho que se hace "para que no se mezclen cuestiones políticas con un momento de fiesta" y que "no se suele entrar en polémicas sobre si se han propuesto por un grupo u otro".

Simón, en una de sus ruedas de prensa.

Jorge Azcón ha dicho que Podemos "utiliza las ganas de crispar, de crear un lío y un follón proponiendo lo que sabe que no puede hacer, la Medalla de Oro de la ciudad". El alcalde ha apuntado que el derecho que tiene Podemos es nombrar a Fernando Simón como "Hijo Predilecto". También ha dicho que "la Medalla de Oro la va a tener alguien que lo va a merecer muchísimo más que Fernando Simón" y que será "más justa".

También ha reconocido el papel del catedrático y director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza, Juan José Badiola, en la gestión de la crisis del coronavirus desde el Ayuntamiento de la capital aragonesa. Ha dicho que, gracias a las aportaciones de expertos como Badiola, "Zaragoza fue la primera ciudad que desinfectó autobuses y tranvías y en poner dispensadores de gel en el transporte público". Ha dicho que el científico no tendrá la Medalla de Oro pero sí un "reconocimiento importante de la ciudad" ya que "ha hecho un magnífico trabajo de manera altruista".

Quejas por la gestión del Ingreso Mínimo Vital

El alcalde de Zaragoza también se ha quejado de la "improvisación" y la "incompetencia" del Gobierno a la hora de gestionar la crisis del coronavirus y sus efectos. En este sentido ha señalado que "con todo lo que prometieron, a los ayuntamientos no ha llegado un solo euro, para absolutamente nada" y critica que tengan que hacer frente a la gestión del Ingreso Mínimo Vital.

Azcón se ha mostrado disconforme con que su ayuntamiento tenga que gestionar esta ayuda cuando están "los servicios al 110%" mientras no llega más dinero desde el Gobierno. Además ha dicho que le "encantaría" tener "la situación Almeida" porque "él reclama gastar 440 millones de euros del remanente". Eso es algo que la capital de Aragón no puede hacer porque "Zaragoza es la ciudad más endeudada de España". El alcalde ha culpado de esta situación a "la izquierda" porque "ha estado gobernando 16 años seguidos, y eso tiene consecuencias".