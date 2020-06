Sánchez anuncia la apertura de fronteras con la UE el 21 de junio salvo Portugal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy a los presidentes autonómicos, durante la décimo cuarta videoconferencia que se celebra durante el decreto de alarma, que ésta será la última y que se levantarán los controles de las fronteras de la Unión Europea a partir del 21 de junio, según informaron a Europa Press fuentes autonómicas.

El jefe del Ejecutivo les ha argumentado que esta decisión se adopta ante la evolución favorable de la pandemia, por lo que a partir del 21 de junio, se levantarán los controles fronterizos de todos los países del tratado de Schengen y en España también se levantará la cuarentena de catorce días que se había establecido para todas las personas que llegaran a España de fuera.

No obstante, habrá una excepción, la de Portugal, que ha pedido que sus fronteras con España no se abran hasta el uno de julio. No obstante, la decisión anunciada hoy por Pedro Sánchez supone adelantar 10 días la apertura prevista de las fronteras para el primero de julio. Este adelanto se une al proyecto piloto que comenzará el próximo lunes en Baleares, donde está previsto que lleguen unos 11.000 turistas alemanes.

Además, esta será la última videoconferencia con los presidentes autonómicos, justo cuando se cumplen tres meses desde que se decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo. Así se lo ha dicho Pedro Sánchez, quien ha emplazado a los jefes de los ejecutivos autonómicos a una Conferencia presencial a finales de julio, una vez que se hayan celebrado las elecciones autónomicas de Galicia y del País Vasco.

Pedro Sánchez también ha adelantado los datos de los últimos 7 días, que arrojan un total de 235 nuevos contagiados y a 27 el de fallecidos por coronavirus. También les ha explicado que la tercera oleada de test de seroprevalencia se conocerá a partir del próximo 22 de junio, una vez que todo el territorio esté fuera ya del estado de alarma.

Está previsto que el presidente del Gobierno comparezca al término de este encuentro, al que también asisten la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; la ministra de Educación, Isabel Celáa; la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias; y el ministro de Sanidad.

Esta última videoconferencia se celebra cuando el Gobierno ha aceptado ya que Galicia abandone la fase 3 del plan de desescalada por lo que el próximo lunes entrará en lo que se ha denominado la nueva normalidad, convirtiéndose así en la primera comunidad que abandona el estado de alarma.

Además, el Gobierno ha aceptado el avance el lunes 15 de junio a fase 3 de las provincias manchegas de Toledo, Ciudad Real y Albacete, fase en la que ya estaban Cuenca y Guadalajara. Progresan igualmente a la fase 3 Burgos, Palencia, León, Zamora y Valladolid en Castilla y León, mientras el resto de provincias continuarán en fase 2.

Pasan igualmente al último escalón del plan de desescalada las tres provincias de la Comunidad Valenciana, así como las zonas sanitarias de Cataluña central y de Girona y la Ciudad Autónoma de Ceuta. Además, en el caso de la dos provincias de Extremadura, a partir del lunes se podrá producir la movilidad de los ciudadanos entre ellas, que hasta el momento se ha mantenido restringida.

Seguirá en fase 2 por tanto el resto de Cataluña y la Comunidad de Madrid, así como las provincias de Castilla y León que no han avanzado: Salamanca, Ávila, Segovia y Soria. Podrán pedir en los próximos días el progreso de fase y cada caso se debatirá y decidirá, aunque todo el país abandonará las fases de la desescalada cuando el estado de alarma concluya el 21 de junio. "Progresarán a la nueva normalidad el 21 de junio directamente, es así, sin pasar por la fase 3", ha recalcado el ministro de Sanidad.