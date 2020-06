Cs y Rivera arremeten contra Zapatero y le acusan de cómplice de la “dictadura de Maduro”

La mecha del conflicto la prendía este lunes el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en una entrevista en la Cadena COPE. Preguntado sobre si prefería como socio de Gobierno para el PSOE a Podemos, como ha ocurrido realmente, o a Ciudadanos, con el que los socialistas sumaban holgadamente para gobernar tras las elecciones de abril de 2019, el ex líder socialista contestaba sin dudar que prefería a los de Pablo Iglesias, a quien le une una estrecha relación, que al partido naranja, que calificaba como "uno de los peores experimentos de la democracia".

Al mismo tiempo, mostraba su esperanza de que ahora "vamos a ver si se reconvierte el proyecto de Albert Rivera" en clara referencia a la actual presidenta de la formación, Inés Arrimadas. La respuesta del ex presidente de Ciudadanos a través de Twitter, donde cada vez es más activo políticamente, no se hacía esperar.

Gracias, señor Zapatero. Su crítica al proyecto liberal y constitucionalista que pusimos en marcha es un elogio,

viniendo del peor gestor económico que tuvo nuestro país y del único expresidente europeo que apoya la dictadura de Maduro. ¿Tiene algo que contarnos del #Delcygate? https://t.co/RdR5gzwGQ6 — Albert Rivera (@Albert_Rivera) June 15, 2020

En tono irónico, Rivera le agradecía unas palabras que consideraba "un elogio, viniendo del peor gestor económico que tuvo nuestro país y del único expresidente europeo que apoya la dictadura de Maduro [Nicolás]. ¿Tiene algo que contarnos del Delcygate?" terminaba Rivera, en alusión al escándalo del encuentro en el aeropuerto de Barajas, a principios de año, entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela.

Poco después, y preguntada por la polémica en la habitual rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva de Ciudadanos, la portavoz del partido, Melisa Rodríguez, afirmaba que al respuesta de Rivera le había parecido, incluso, "moderada".

"Teniendo en cuenta que lo dice el señor [Zapatero] del proyecto fallido del Estatut de Cataluña inconstitucional; el señor que tuvo un proyecto fallido porque no reconoció que había una crisis económica; del señor que hablaba de brotes verdes, riéndose de la ciudadanía; de uno de los peores gestores económicos, sino el peor , que hemos tenido en España, y de un señor además que en Venezuela no le quieren demasiado por las políticas que está haciendo y por el mensaje que está diciendo… pues ¿qué quiere que le diga? A mí hasta me alegra que no le gustemos" afirmaba, asegurando que el ex jefe del Ejecutivo puede dar pocas lecciones de "gestión, de proyectos efectivos y de trabajar para la ciudadanía y que, a su juicio, sus mandatos fueron "fallidos" para todos los españoles.