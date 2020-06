La estrategia de Ciudadanos apoyando al Gobierno durante las sucesivas prórrogas del estado de alarma y el acercamiento que se ha evidenciado con la reunión de la semana pasada en Moncloa ha desconcertado a parte de sus votantes y de sus dirigentes entre los que ha habido varias renuncias.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha comentado este acercamiento al Gobierno de Pedro Sánchez aunque ha remarcado que "Cs está en la oposición" y que el "una vez que pase la situación de alarma el Gobierno seguirá teniendo los apoyos que tiene". El dirigente de Ciudadanos ha señalado que su partido "ha dado una muestra de humildad y utilidad" y que "nadie la pone en duda si conoce realmente nuestro proyecto político". En este sentido ha indicado que han venido a la política española "a aplicar sentido común".

Para el vicepresidente andaluz su partido está "siempre tomando decisiones difíciles" y por eso ve "normal" que "en ocasiones mucha gente no termine de entenderlo". "Estamos en una democracia aún joven, que tiene que madurar, y que proyectos como Cs son completamente necesarios", ha añadido.

Marín piensa que "ahora se trata de preservar la vida, no de votar en unas elecciones". En este sentido ha remarcado que "no estamos mirando por el espejo retrovisor" y "ver esta decisión cuantos escaños nos da". El vicepresidente de la Junta de Andalucía ha señalado que "había que llevar a cabo una prórroga del estado de alarma" y ahora "estamos en la desescalada y en un momento de vuelta a la normalidad que hay que poner en práctica". El dirigente ha asegurado que "eso se hace desde el diálogo y del consenso aunque con quien tengas que hablar no compartas proyecto político o ideología". Marín ha señalado que "no le hemos dicho sí a Sánchez porque no hemos votado su investidura, hemos votado un sí a una prórroga del estado de alarma" y que "una votación no significa que apoyes a un Gobierno significa que apoyas una medida".

También ha tenido palabras para "otros que se han puesto de perfil mirando más a las urnas que al interés de la gente" y que en Cs "hemos vuelto a arriesgar y a tomar decisiones". Para Marín "eso no significa que apoyemos un Gobierno con el que no estamos de acuerdo. Sánchez e Iglesias van en una dirección que poco tiene que ver con lo que Cs defiende y representa". Cree que "por encima de las siglas hemos hecho lo que Albert decía e Inés predica: mirar más por el interés de la gente que por el nuestro". "Si después eso significa que perdemos votos pues perdemos votos", ha apuntado.

Sobre la salida de algunos dirigentes como Juan Carlos Girauta o Marcos de Quinto ha dicho que el trabajo de Ciudadanos "no todo el mundo lo entiende" y que tiene "compañeros que han abandonado Cs por una decisión". Ha sentenciado Marín que "en Cs siempre está la puerta abierta para todo el que quiera contribuir a este proyecto y al que no un abrazo, un saludo y gracias por haber participado".

Andalucía, principal destino turístico a nivel mundial

El vicepresidente de la Junta de Andalucía también ha hablado del repunte turístico en Andalucía para este verano tras los meses más duros de la pandemia del coronavirus. Ha asegurado que desde el gobierno andaluz han hecho el trabajo "desde el primer día" y que "desde febrero" ya veían "planteando tanto campañas y diseños estratégicos" como "distintos escenarios para recuperar la actividad turística desde el mes de junio".

Cree que ese planteamiento inicial ha conseguido que Andalucía tenga "un posicionamiento de bastante ventaja sobre otras CCAA y destinos turísticos" y haya colocado a la región como "el principal destino a nivel mundial". Juan Marín piensa que el hecho de que "hoy Andalucía esté en una situación sanitaria como la que tenemos es un valor añadido en el turista busque un destino seguro". Además el vicepresidente de la Junta está "seguro" de que va a ser un verano bastante mejor de lo que se preveía" y que "da la sensación de que con este coronavirus el turismo en la naturaleza da más seguridad y eso está haciendo que las reservas en el interior estén superando el 70-80%".

Sin embargo ha criticado el papel del Gobierno y los bandazos que ha dado con la llegada de turistas extranjeros. Juan Marín ha dicho que no está de acuerdo con Pedro Sánchez porque "volvemos a la incertidumbre y eso solamente crea problemas". Cree "estamos cometiendo un grave error" si no se controlan en origen a los turistas para saber si portan o no el virus. El vicepresidente de la Junta ha querido también aportar algo de seguridad señalando que "Andalucía está preparada" ante un posible rebrote del virus.