Álvarez de Toledo denuncia el "revisionismo gagá, pueril y ridículo" de la izquierda y los separatistas contra la Corona

Después de que este lunes el PSOE apoyara la retirada el retrato del Rey emérito del Parlamento de Navarra, la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha denunciado que los socialistas, poco a poco, se "van sumando al asedio de la corona" protagonizado por Podemos y los separatistas.

Aunque este miércoles en el Congreso, el PSOE ha rechazado la creación de una comisión de investigación sobre las finanzas de Juan Carlos I impulsada por Unidas Podemos y ERC, la portavoz del PP ha insistido en que los socialistas "hacen la yenka entre 'defiendo y no defiendo', se intentan mantener equidistantes, algo que pasó mucho en el PSC". "Pero no existe una posición intermedia entre defender o no la Constitución", ha sentenciado.

Por ello, Álvarez de Toledo ha enmarcado la campaña de ataques contra la figura del Rey en la estrategia del Gobierno para "socavar" las instituciones. "Atacaron a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, a la Fiscalía, a la Abogacía, al CNI… Se trata del asedio de una sucesión de instituciones que sostienen nuestro sistema democrático".

"Revisionismo gagá"

La portavoz de los populares, que ha comparecido tras la Junta de Portavoces del Congreso, se ha referido también al "revisionismo gagá" de algunos dirigentes políticos tras conocer noticias que se han publicado en las últimas semanas como la de que el partido de Ada Colau se encuentra inmerso en un debate sobre si retirar o no la estatua de Colón de Barcelona.

"Se trata de un revisionismo gagá, completamente infantil, pueril y ridículo", ha sentenciado la portavoz popular que ha añadido que es "un disparate que acaba en el rídiculo. Su ignorancia es oceánica y nunca mejor dicho", ha terminado.