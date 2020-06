El abogado que denuncia al Gobierno ante la UE: “Se están pisoteando nuestros derechos fundamentales”

El abogado y exdiputado regional del PP en Cataluña, Sergio Santamaría, ha comentado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio la denuncia que hará en la comisión de peticiones de la Unión Europea por la vulneración del derecho a la libertad de información por parte del Gobierno de Pedro Sánchez durante el estado de alarma.

Santamaría ha contado que, siguiendo la actualidad del estado de alarma que proclamó Pedro Sánchez hace casi 100 días, comprobó cómo "se están pisoteando nuestros derechos fundamentales en el ámbito del derecho a la información y, sobre todo, a la información veraz". El exdiputado popular ha asegurado que "están estableciendo una censura clara", en especial en lo tocante a las ruedas de prensas dirigidas por el secretario de Estado de Información, Miguel Ángel Oliver, y el cierre del portal de Transparencia.

Durante el estado de alarma "en España han pasado cosas muy graves" ha sentenciado el abogado que cree que "son las horas más negras de la democracia". Ha indicado que en estos meses "se han atropellado, vulnerado y suspendido derechos fundamentales" y, sobre todo, "el derecho a recibir una información veraz".

En este sentido ha afirmado que "pone de manifiesto que algo grave está pasando" y ha recordado algunos momentos que se han vivido como cuando "el general Santiago de la Guardia Civil reconoció que el ministerio del Interior emitió una orden para que la Guardia Civil se dedique a salvar la imagen del Gobierno e impedir el derecho legítimo a la crítica". Cree el abogado que "es algo inaudito y sorprendente".

Además ha remarcado que "en los momentos más críticos de la crisis" el Gobierno de Pedro Sánchez "decidió cerrar el portal de Transparencia" para "que no se pudiera saber los contratos del material sanitario" ni "el número real de fallecidos". Piensa el abogado que "nos han estafado" y "que ha habido gente que se ha lucrado con el tema, por ejemplo, de adquisición de test que no servían para nada, de EPI que no servían para nada o mascarillas".

También ha contado que entre la "serie de abusos extremadamente preocupantes" del Gobierno hemos visto como "se ha utilizado al CIS para pulsar hasta qué punto la ciudadanía aceptaría una fuente de información única". Sobre esta cuestión ha contado que "sondearon en esas encuestas con cargo al erario público para ver cómo se aceptaría que tuviéramos un ministerio de la Verdad". "Esto debería causar sonrojo", ha añadido.

Cree que con estas acciones el Gobierno busca "atemorizar a la población" y que eso "es propio de un régimen populista". Sergio Santamaría ha señalado que desde el Ejecutivo siguen "con su agenda, que es básicamente mantenerse en el poder indefinidamente".

El abogado también ha dicho que "la acción política en España es prácticamente imposible" y por eso, y porque tiene experiencia previa denunciando los abusos del independentismo catalán, ha decidido denunciar al Gobierno ante la UE. Sergio Santamaría ha contado que por este motivo le están llamando "antipatriota los que tienen la desfachatez y la indignidad de pactar con Bildu y ERC" por "exigir que se depuren esas vulneraciones que no se han producido en otros países europeos". La idea es que desde el Parlamento Europeo se consiga "un pronunciamiento claro e inequívoco de que el Gobierno de España, durante el estado de alarma, ha vulnerado derechos fundamentales".