El rechazo a la comisión sobre el Rey emérito provoca el mayor choque entre PSOE y Podemos

El rechazo a crear en el Congreso de los Diputados una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades financieras del Rey emérito, Juan Carlos I, una decisión ratificada este martes por la mayoría de la Mesa del Congreso en línea con el informe de los letrados de la Cámara Baja, provocaba el mayor choque entre los dos socios del Gobierno, PSOE y Podemos, desde que Pedro Sánchez logró la investidura el pasado enero.

Los de Pablo Iglesias, que se quedaban en minoría en el órgano de gobierno del Parlamento frente a PSOE, PP y Vox (Ciudadanos no tiene representación en la Mesa, como tampoco los grupos minoritarios) consideran que la decisión atenta contra la "lógica" jurídica y supone, según afirmaba el diputado de la confluencia catalana del partido morado, y miembro de la Mesa, Gerardo Pisarello, defender "la impunidad permanente, y esto no puede ser. Porque estamos hablando de delitos económicos de enorme gravedad, atribuidos a una alta institución del Estado" concluía. Pisarello vaticinaba además que habrá "muchos militantes y muchos votantes del PSOE, republicanos y no republicanos, que no entenderán que el Parlamento, que ha discutido tantos temas vinculados a corrupción o a posibles irregularidades, no pueda discutir sobre esta cuestión".

En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, se ratificaba en la decisión de su grupo y recomendaba a su socio de Gobierno la lectura de la Constitución, en concreto de su artículo 66. "Me gustaría que se lo leyeran, que lo que dice el artículo 66 sobre qué es competencia de las Cortes Generales es muy claro. Y en este caso no es competencia de las Cortes Generales el control a la Corona, a la Casa Real o al Rey emérito" afirmaba Lastra.

La portavoz socialista recordaba que ya en ocasiones anteriores -previas a las últimas revelaciones, en pleno confinamiento por la covid-19, sobre Juan Carlos I, que llevaron a Felipe VI a renunciar a su herencia y a apartarle de las actividades de la Casa Real- el Congreso había rechazado comisiones similares. "Ya me lo han oído muchas veces, siempre he hecho referencia a los que nos dicen, en este caso, los servicios jurídicos de la Cámara" señalaba, matizando que no hay ahora "nada nuevo" como para reconsiderar esa decisión.