Marlaska niega el cese del mando policial que pidió mascarillas en enero y le reta a que vaya a los tribunales

Fernando Grande Marlaska sigue atrincherado en su cargo. No piensa dimitir. Mantiene que él no es responsable de ninguno de los incendios que ha habido en el seno de los cuerpos policiales bajo su mando. Ni del de la Guardia Civil, con la mayor crisis interna de su historia desde que se descubrió que el exdirector socialista Luis Roldán había saqueado al cuerpo, ni del de la Policía Nacional, por la purga del alto mando que exigió el uso de guantes y mascarillas en enero por el coronavirus.

Este miércoles, en un paso más de su huida hacia adelante, se ha quitado de encima cualquier atisbo de responsabilidad. Ha dicho que él no tiene absolutamente nada que ver con lo que ha sucedido en los últimos meses. "Yo no he cesado a nadie", ha afirmado sobre el cese fulminante del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, de lo que ha responsabilizado a la directora general del Instituto Armado, María Gámez.

También ha negado la mayor sobre la crisis de la Policía Nacional y ha mantenido que nunca se cesó al jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, el mismo que tuvo que abandonar su puesto semanas antes de su jubilación por haber ordenado en enero que todos los agentes llevasen guantes y mascarillas para protegerse del coronavirus, el mismo que se negó a retirar esa orden a exigencia del Ministerio de Sanidad porque le decían que causa "alarma social".

"Le diré, respecto al comisario de Policía de Riesgo Laborales que no se le cesó. La primera vez que le he visto es por los platós de televisión una vez jubilado", ha dicho durante la sesión de control al Gobierno en el Senado. "Y un funcionario con profesionalidad, neutralidad y objetividad cuando ve que algo falla va a los tribunales", ha añadido al ministro, retando al comisario José Antonio Nieto González a que lleve la decisión de su cese a los juzgados.

Marlaska también ha negado que vaya a abandonar su cargo al frente del Ministerio del Interior. Lo ha descartado cuando ha sido interpelado para ello por el diputado del PP Francisco Cañizares y por la diputada de Ciudadanos Lorena Roldán.

"Solamente por el bochorno de ver a un ministro mentir en sede parlamentaria... Señor Marlaska, tiene usted la oportunidad de dimitir. Le podríamos pedir al señor Sánchez que le cesase, pero no va a encontrar a nadie tan dispuesto como usted a abandonar principios tan básicos como la defensa de nuestra Constitución y las leyes, o la defensa de los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, como usted ha demostrado los últimos días", ha dicho Cañizares.

"Ya que usted no ha tenido la decencia de dimitir, espero que tenga la decencia de condenar esa infamia -la persecución a la policías en Cataluña-. Usted no protege a la Guardia Civil, les purga. Usted no protege a los funcionarios de prisiones, les abandona. Usted no protege a los policías nacionales, les desampara. Usted, señor ministro, no es digno de ocupar el cargo que ostenta. Se le están acumulando los casos para dimitir. Váyase de una vez, señor ministro", ha dicho Roldán.