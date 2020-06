Sánchez anuncia que celebrará el homenaje a los fallecidos "y servidores públicos" el 16 de julio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles que "el próximo 16 de julio se celebrará el homenaje a los 27.000 fallecidos" por la covid-19 que no sólo rendirá tributo a las víctimas de la pandemia sino que también homenajeará "a los servidores públicos que han luchado contra la pandemia", según explicó el jefe del Ejecutivo.

Sánchez realizó el anuncio a preguntas del líder del Partido Popular, Pablo Casado, quien le recordó en su pregunta que "son 43.000 víctimas" y no 27.000 como rezan los cuestionados datos oficiales que aireó el presidente popular citando los ejemplos de ceses y dimisiones de mandatarios extranjeros por cambios y errores en el cómputo de los datos que, en España, han variado media docena de veces.

Pablo Casado también recordó que, desde su formación, llevan semanas ofreciendo pactos al Gobierno, como es el caso del "Pacto Cajal por la Sanidad, un marco legal frente a posibles rebrotes sin tener que volver al estado de alarma o una oficina de víctimas del coronavirus". Ofertas que Sánchez ha despreciado. Por ello, le pidió que no busque "falsos culpables" de la falta de acuerdo y de la "división" porque" el único responsable es usted", sentenció el líder de los populares.

"La confrontación que nos atribuye lleva la huella de su cordón sanitario. La división que nos imputa es la sombra de su propio gobierno. Los únicos antipatriotas que hay aquí son los socios que le hicieron presidente", advirtió el líder de la oposición.

"Y yo que pensaba que iba usted a tender la mano al Gobierno", lamentó con sarcasmo el presidente del Ejecutivo que concluyó su intervención como la semana pasada: "Si usted quiere unidad, ahí está el Gobierno; si usted quiere la bronca, ahí tiene a la ultraderecha".

Sánchez dice que el Gobierno "ha salvado 450.000 vidas"

Según Sánchez, el Gobierno "ha salvado miles y miles de vidas: 450.000 vidas", dijo citando por enésima vez el informe del Imperial College de Londres que fue utilizado por el diputado de UPN, Carlos García Adanero, en su pregunta al presidente: "Si usted es responsable de haber salvado 450.000 vidas. ¿Es también responsable de no habernos confinado dos semanas antes?". Algo a lo que respondió Sánchez diciendo: "Me pregunto si España tiene la oposición adecuada en el momento que estamos viviendo".

Quien no se centró exclusivamente en las responsabilidades políticas de la pandemia fue el líder de Vox, Santiago Abascal. "Ustedes quieren atropellar cualquier tipo de institución democrática que limite su voluntad de poder sin límites. Por eso quieren una Fiscalía de partido, una Abogacía del Gobierno y no del Estado y por eso atacan ustedes a la Corona que es una institución que no puede defenderse y deberían defenderla ustedes. Pero claro, el vicepresidente la ataca y el presidente calla", señaló el líder de Vox.

Sánchez respondió nuevamente sin responder: "Usted y el señor Casado tienen la misma intervención, siguen el mismo guión y publican el mismo libro, aunque hay que reconocerlo, lo hacen con tapa dura. Entre lo que ustedes defienden y lo que nosotros defendemos hay, en términos de símil, agua y aceite".