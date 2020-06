El director de TV3 se enorgullece de las entrevistas masaje a los terroristas de ETA

El director de TV3, Vicent Sanchís, ha asegurado este jueves en la comisión de control de los medios públicos en el parlamento catalán que mientras él sea responsable de la cadena autonómica se harán entrevistas a miembros de ETA porque "no puede ser que una persona no se pueda explicar por su trayectoria". Cuestionado por el diputado de Ciudadanos Nacho Martín Blanco al hilo de la última entrevista en TV3 a un etarra, Sanchís ha defendido dar voz a los terroristas y ha acusado al coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, de torturas al etarra Kepa Urra y al periodista Martxelo Otamendi.

El diputado de Ciudadanos aludía a la entrevista que el pasado 30 de mayo se hizo en TV3 a Peio Alcantarilla, condenado en Francia a diez años de prisión por pertenencia a banda terrorista y en cuyo domicilio se halló un arsenal de ETA. Alcantarilla vertió graves acusaciones contra el coronel Pérez de los Cobos a pesar de que los tribunales franceses descartaron las torturas que el etarra dijo haber sufrido en el cuartel del Instituto Armado en Tres Cantos.

La entrevista a Alcantarilla fue de guante blanco, al punto de que el diputado Martín Blanco ha apuntado que el expresidiario se sintió "como en casa", pues en ningún momento se le cuestionó por la veracidad de sus palabras. Sanchís ha replicado que "yo quiero unos medios de comunicación que den voz a todo el mundo y que si hay alguna acusación que hace alguna persona, aunque haya cumplido condena por pertenencia a organización armada (sic) pueda expresarse y decir lo que piensan en un caso concreto. Pues no faltaba más. Eso de que se sienten como en casa es una opinión subjetiva".

Acto seguido, Sanchís ha acusado a Pérez de los Cobos de haber torturado al etarra Kepa Urra y al periodista Martxelo Otamendi y ha dicho: "Quiero una televisión en la que estas cosas se puedan explicar, una televisión en la que no se censure ni se manipule la opinión de una persona sólo por su trayectoria, quiero una televisión en la que pueda hablar todo el mundo y hacerlo en libertad, quiero una televisión en la que nadie se pueda sentir como en casa. Las entrevistas siempre se hacen con respeto, pero también de una manera incisiva, que es como se hacen todas las entrevistas, o se intentan hacer, en TV3. Y lo que no puede ser es que por la trayectoria de una persona, por la condena que haya cumplido, esta persona después no se pueda expresar y eso no pasa en TV3 y no pasará mientras yo la pueda dirigir".

33 años de la matanza de Hipercor

En su intervención inicial el diputado de Ciudadanos había recordado que este viernes se cumplen 33 años de la matanza etarra de Hipercor. Martín Blanco ha sido extremadamente cuidadoso al subrayar la fecha y ha matizado que no pretendía relacionar la pregunta sobre la entrevista a Alcantarilla con la efeméride. A pesar de ello, Sanchís ha considerado "obsceno" preguntar por las entrevistas a etarras e incluir en el enunciado la alusión a sus víctimas.

La entrevista a Alcantarilla en TV3 coincidió con otra entrevista al empresario mediático Jaume Roures en la que este vertió graves acusaciones contra la Guardia Civil sobre supuestos informes falsos y torturas. Las entrevistas a terroristas son bastante habituales en TV3. Carles Sastre, de la banda terrorista catalana Terra Lliure y condenado por asesinar al empresario José María Bultó con una bomba adosada al pecho, fue presentado en TV3 como un veterano "gran reserva del independentismo".

En una entrevista en TV3 a Otegi se le preguntó por el papel de mediador que habría podido ejercer en el proceso separatista Ernest Lluch sin recordar que el exministro socialista había sido asesinado por ETA. La misma cadena entrevistó a Josean Fernández, exterrorista etarra, quien preguntado por sus crímenes se negó a pedir perdón con estas palabras: "No, yo no he pedido perdón porque entiendo, ya lo he explicado alguna vez, que lo que yo hice y en el momento que lo hice, lo hice de una manera consciente. Lo hice porque entendía que en aquel momento tenía que hacerlo y no me he visto en la circunstancia de que nadie me haya dicho que tenga que pedir perdón ni nada parecido, pero también entiendo que no es algo que se deba pedir porque alguien lo exige sino que tiene que ser algo individual y que surja de uno mismo. En mi caso personal yo no tengo esa necesidad. He dicho lo siento. Soy corresponsable de todo lo que he podido hacer, pero hasta ahí".