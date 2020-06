Pitorreo con los "mohínes de colegiala" de Irene Montero ante el "derechazo" de Olona

El Mundo

"Llega tarde y es corto: 'el sector turístico estalla contra el plan del Gobierno'". Llegar tarde a todos los lados es la especialidad del Gobierno. Avisa el editorial de que "si no se anticipa la inminente entrada de turistas a España, el Gobierno corre el riesgo de volver a caer en la misma improvisación que convirtió a nuestro país en uno de los mas afectados" por el coronavirus. "No se entiende que a dos días de la reapertura de fronteras, el Ministerio de Sanidad siga ensimismado en discursos triunfalistas y no haya elaborado un plan más concreto ni un protocolo para el aeropuerto". Yo te lo explico, Rosell. Sánchez, como en marzo con el 8-M, está ahora en ver cómo se carga a Ayuso. Conociendo al personaje no sería descartable que crea que unos miles de muertos más le pueden venir bien para sus planes en Madrid. Total, muerto arriba, muerto abajo bien valen para la conquista de Madrid.

Federico Jiménez Losantos habla de la pobre Irene Montero y su hombrefobia. "Las mujeres han llevado el peso de la crisis", que tiene "rostro de mujer", dijo ayer insinuando que los hombres son unos zánganos, que no hacen nada y tal. "El rostro de mujer se lo pusieron irresponsables como Montero a la expansión de la pandemia. Consuélese: la mayoría de las víctimas son hombres". Federico, no te enfades con Irene. Ser la favorita de un machista como Pablo Iglesias y tener que estar vigilándole la bragueta todo el santo día para que no se meta en líos con la justicia debe ser duro.

El País

"El Consejo de Seguridad Nacional infravaloró el riesgo de pandemia". Parece que Prisa ha encontrado un nuevo culpable para exonerar de su responsabilidad a Fernando Simón. Como no creo que Ayuso tenga nada que ver con el Consejo ese, ya nos enteraremos de a quién señalan realmente.

Para encontrar la falta de seguridad en el aeropuerto de Barajas hay que irse a las páginas de Madrid. Nos cuenta Juan José Matero cómo va a ser la cosa para tomar copas en Madrid, pero deja para el final el riesgo del aeropuerto. Que Ayuso ha expresado "su preocupación por la llegada de contagiados a Barajas", pero Sánchez no le ha hecho ni puñetero caso. "Sobre cada decisión planeará el miedo a un rebrote, ahora que el Gobierno ha recuperado sus competencias, y el deseo de articular un plan en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid, Barajas que vaya más allá del control de los pasajeros a su llegada a la capital. Madrid afronta la llegada de la nueva normalidad rodeada de incertidumbres". Señor Mateo, le informo ante su falta de conocimientos de que el aeropuerto de Barajas es competencia del Gobierno, concretamente del Ministerio de Transportes, del Ábalos de Delcy, sí, ese mismo. Y en último caso de Sánchez.

ABC

"El Gobierno sigue hibernando al menos a 460 muertos. Mantiene congelada la cifra de fallecidos". El Gobierno ha decretado el fin de la pandemia y punto pelota. Le dedica mucho espacio hoy ABC a Ciudadanos. "Cs se abre a negociar los PGE sin la presencia de Casado" e "Iglesias asume la vía Cs para mantener el poder".

El editorial dice que "el giro es arriesgado" y que Cs ha asumido "convertirse en el costalero de Pedro Sánchez". "Inés Arrimadas está devaluando el espíritu fundacional de Ciudadanos". "Es inexplicable que ahora, y con la excusa de la moderación, el pragmatismo o la responsabilidad patriótica, se deje manejar por Sánchez como una marioneta y sin lograr nada tangible a cambio, salvo una migaja del CIS". En fin, suponemos que Cs tiene asumido que se le criticará haga lo que haga. Pero tampoco parece que, con la que está cayendo, lo que haga o deje de hacer Ciudadanos merezca tanta atención. Ya lo juzgarán sus votantes.

La Razón

"Iglesias firma con el PP en la UE el plan para España mientras le llama traidor". Iglesias tragará lo que le ponga Europa por delante con tal de seguir en el Gobierno, a ver si creen que él es Varufakis. Recortes, pues recortes, bajadas de pensiones, pues bajadas de pensiones, recortes de salarios, pues vale, a mí y a mi parienta no nos mueve nadie de Moncloa y Galapagar.

El editorial defiende la posición del PP en Europa. "Que el PP pretenda el mayor control de los fondos no solo es patriótico, sino absolutamente necesario". Hombre, después de ver a Pedro y Pablo corriendo a colocar a sus amiguetes mientras la gente perdía sus trabajos y morían como chinches pues sí, mejor que Europa ponga un poco de orden. Si no, la pasta se la reparten entre ellos.

Cuenta La Razón que hay "preocupación en Zarzuela: 'Se avecina un ataque frontal'". "Un reinado en perpetuo asedio". Desde luego no lo está teniendo nada fácil Felipe VI. Pero bueno, habrá que competir con Sánchez en resistencia, es lo que hay.

Pero dejemos las cosas tristes a un lado que es viernes y vísperas de la descalabrada. Pedro Narváez disfrutó como un crío con el repaso que le dio Olona a la pobre Irene. Mientras la de Vox la sacudía, con voz pausada y sin alterarse, "la ministra respondía con mohínes de colegiala, se mordía el labio como una adolescente a punto de coger el pelo a su sabionda compañera de pupitre". "Cuanto Montero se echó las manos a la cara ya el juez había dictado que Olona había ganado por puntos". "La acorraló y cuando cayó no estaba Scorsese para hacer grande su derrota". ¿Y dónde andaba su hombretón que no salió a defenderla como es habitual? Irene, chiquilla, no le pierdas de vista que se pierde y te pierdes tú con él.