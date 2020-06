Joaquín Leguina: "Iglesias miente sobre las residencias de Madrid"

El ex presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina (Villaescusa, Santander, 1941) ha pasado el confinamiento recuperándose de una complicada operación de coronaria que, comenta, no le ha dejado secuelas, salvo "una cierta ciática" de la que se recupera.

"Como soy muy mayor, me estoy recuperando de casi todo" bromea, antes de someterse a una entrevista sobre su vida, desde su infancia en Santander, con un padre "bancario de Banesto" y una madre que falleció cuando él apenas contaba con seis años, con una abuela propietaria de una "tahona bastante grande" y un abuelo ganadero en una época, explica, en la que "una vaca valía como un piso" por lo que, reconoce, "pobres no hemos sido, de clase media, relativamente ilustrada. Mi padre era muy buen lector".

Leguina, durante una entrevista con Libertad Digital. | David Alonso Rincón.

Un camino que siguió su hijo, en cuya casa hay libros a cada paso, hasta el punto de ser, además, de político, escritor, sin olvidar su especialidad académica como demógrafo, de la que también hace gala en esta charla cuando se aborda todo lo relativo a la covid-19.

Si la derecha no se une en las pequeñas provincias hay Sánchez para rato

Leguina cuenta su trayectoria política desde la clandestinidad antifranquista, su experiencia en el Chile de Salvador Allende, las primeras campañas electorales ya en democracia con su viejo compañero de mili, Felipe González, "el andaluz más callado que yo había conocido hasta entonces" y cuando en 1983 se convirtió en el primer presidente de la recién nacida Comunidad de Madrid, puesto que ocupó hasta ser derrotado en las urnas en 1995 por Alberto Ruiz Gallardón.

Joaquín Leguina, durante una entrevista en esRadio. | David Alonso Rincón.

Pese a su convalecencia, Leguina no pierde ripio de la actualidad ni deja de hablar con profusión de datos (defecto profesional obliga) sobre la pandemia y sus efectos. Con tono severo, asegura que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, "miente" en sus acusaciones a Isabel Díaz Ayuso sobre los muertos en residencias de ancianos, ya que ni siquiera, afirma, es Madrid el lugar de España en el que más muertos por residentes ha habido.

Preguntado en general sobre la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, no duda, señalando en particular a Fernando Simón y sus afirmaciones sobre las mascarillas, en calificarla de "desastre", "horrible" o "pésima" aunque afirma que eso no tendrá coste electoral para la izquierda. Aún más, cree que hay "Sánchez para rato" hasta que los partidos del centroderecha no se unan para evitar la dispersión del voto en las provincias más pequeñas, dándole así la razón a Pablo Casado, quien siempre ha abogado por algún tipo de entendimiento con Ciudadanos o, incluso, con Vox.