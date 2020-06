La precampaña en Galicia de cara a las elecciones autonómicas del próximo 12 de julio ha arrancado este domingo con un claro avance de la estrategia que van a mantener los partidos políticos durante las próximas tres semanas.

El presidente de la Junta de Galicia y candidato a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, necesita amarrar su cuarta mayoría absoluta para no depender de los pactos postelectorales. Por ese motivo ha pedido a los suyos no confiarse ante las encuestas que vaticinan una victoria de los populares, "porque no hay un solo voto aún en las urnas".

En el acto de lanzamiento de la precampaña en la Finca de Rocha en Santiago, con la presencia del presidente del PP, Pablo Casado, Núñez Feijóo ha asegurado que se siente con "más fuerzas y más ganas" que en 2009, además de con "más experiencia" tras más de una década de gobierno y ha dicho que "únicamente está a disposición de Galicia", algo que para él es "muy importante que se sepa de modo público y notorio".

"No he ganado nada, no hay ni un voto en las urnas, aún no se ha votado. En esta campaña hay que demostrar que seremos capaces de conseguir una cuarta mayoría absoluta y además en plena pandemia, en la que no dejamos de cuidar a los gallegos, que es a los que nos debemos", ha incidido.

Vox "tiene un pie dentro" del parlamento

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este domingo que su formación "tiene un pie dentro" del Parlamento de Galicia y ha reiterado su disposición "al diálogo" con el PPdeG, "dependiendo del respaldo" que les den los gallegos.

Abascal ha participado en un acto preelectoral en la capital gallega, a cuya plaza del Obradoiro llegó después de recorrer, a pie y acompañado de simpatizantes, el último tramo del Camino de Santiago, desde el Monte do Gozo. Numerosas pintadas críticas recibieron al grupo en la ciudad y, en el acceso al casco antiguo, varios radicales gritaron a los integrantes de Vox: "¡Fascistas fuera!".

En declaraciones a los medios al finalizar el recorrido, Abascal aseguró que, si obtienen representación, serán "razonables y realistas" en unas posibles negociaciones con los populares. "No vamos a tratar de imponer nuestro programa político completo si solo tenemos un escaño, pero haremos valer nuestra fuerza", dijo y criticó que el presidente de la Xunta y candidato del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, "piensa" que Vox tiene "la obligación de regalarle los escaños".

Montero: Feijóo representa "a la ultraderecha"

El PSOE pretende estigmatizar cualquier posible acuerdo entre el PP de Galicia y Vox. Por ese motivo, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero ha cargado contra Alberto Núñez Feijóo y ha asegurado que el líder de los populares gallegos "tiene toda la razón" cuando dice que "representa a toda la derecha" en Galicia, porque esto también incluye "a la ultraderecha, a aquellos que no creen en la política".

Montero ha acudido al mitin en el centro de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) para arropar al secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, como candidato del "cambio" en las elecciones del próximo 12 de julio. La ministra portavoz del Gobierno de coalición ha dedicado parte de su discurso para desmentir la moderación del presidente de la Junta, quien, según sus palabras, pretende transmitir el "viejo cuento" en el que hace "de poli bueno" para "intentar parecer distinto a lo que hace el PP en el resto de España": "La política de acoso y derribo de intentar tumbar al Gobierno".

"No vale utilizar una situación tan grave en nuestro país para intentar sacar rédito político", ha añadido, para criticar a los populares, quienes, como la "ultraderecha" de Vox, "sigue creyendo" que el Ejecutivo "salido de las urnas" es "ilegítimo".