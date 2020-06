Los secretos de Marta Flor: la abogada de Iglesias y Podemos que ya no podrá defender a Dina en el caso Villarejo

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, decidió este viernes que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y su exasesora en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham, no podían compartir letrada en el marco del caso Villarejo por "conflicto de intereses". El nombre de esta abogada de Podemos es Marta Flor. ¿Quién es Marta Flor? ¿Es cierto que guarda muchos secretos?

Es letrada del Colegio de Abogados de Madrid desde mayo de 2003 y según fuentes próximas a Podemos consultadas por Libertad Digital, Marta Flor asegura a sus compañeros que atesora algunos mensajes de móvil que podrían comprometer a altos dirigentes de la formación morada. Sin embargo, no sólo sería guardiana de los secretos de algunos miembros de su partido.

En los últimos meses, en la Audiencia Nacional se barrunta que existen otros mensajes en los que ella es la propia protagonista y que podrían comprometer a otros actores jurídicos del caso Villarejo. "Unos mensajes", aseguran, que supondrían "una bomba informativa y que podrían hacer tambalear la causa de la exasesora de Iglesias", ya que desvelarían una "estrategia judicial conjunta" para beneficiar al partido que gobierna con Pedro Sánchez.

Estos misteriosos mensajes podrían dejar herida de muerte la acusación popular que ejerce Podemos en este caso y en otros que siguen su curso en el Tribunal Supremo. La pregunta que todos se hacen ahora es ¿verán la luz estos mensajes? Algunos piensan que sólo es cuestión de tiempo que salgan a relucir los secretos de Marta Flor.

El ascenso de Marta Flor en Podemos

Marta Flor fue contratada en el año 2016 como abogada de apoyo del Equipo Legal del partido. Podemos buscaba en ese momento una letrada que asistiera a los responsables que estaban haciéndose cargo de las macrocausas penales, Aina Díaz y José Manuel Calvente, éste último ya conocido por ser uno de los dos letrados purgados por investigar "graves irregularidades" internas. Flor tenía poca experiencia profesional, sobre todo en derecho penal.

Tras la salida de Aina Díaz del Equipo Legal, el coordinador jurídico de Podemos, José Manuel Calvente, le permitía a principios de 2017 trabajar directamente en las causas penales. No obstante, la llegada de otra letrada a Podemos, Azahara Botella, en mayo de 2017 tensó aún más las relaciones dentro del mencionado equipo. Botella era una abogada mucho más joven que en seguida demostró una gran capacidad de trabajo y una importante formación jurídica. "Marta Flor suplía sus carencias jurídicas con la ayuda de su mentor Calvente, con quien mantuvo una fuerte amistad desde 2017 hasta principios de 2019. Él le corregía todos sus escritos procesales", aseguran.

"A principios de 2019, la nueva gerente de Podemos, Rocío Val, muy cercana al diputado Rafa Mayoral y al responsable de Finanzas Daniel de Frutos, ofreció a Marta Flor los despidos de Calvente y de Botella, y la coordinación del equipo Legal", sostienen.

En febrero de ese año, la relación de Marta Flor con el mencionado actor jurídico del caso Villarejo, al que había conocido durante la instrucción, la enfrentó directamente con Calvente. La que fuera máxima responsable del equipo legal de Podemos, Gloria Elizo, le recriminó que dicha amistad podía poner en riesgo la causa. En junio de 2019, Flor fue separada del caso Dina y la abogada Azahara Botella se hizo cargo de la defensa de Pablo Iglesias y de Dina Bousselham.

Según las mismas fuentes, "Flor decidiría entonces aceptar el plan de Rocío Val y convertirse en coordinadora del Equipo Legal para continuar ejerciendo la acusación popular del partido en el caso Villarejo y llevar directamente a Iglesias en el caso Dina". El 9 de octubre de 2019 se produce el despido de la letrada Azahara Botella por "fin de obra".

El 2 de diciembre de 2019 se decide el despido de José Manuel Calvente por acoso junto a Mónica Carmona, que ya había preguntado a dirigentes del partido por las causas del despido de la escolta de Irene Montero o la ausencia de los presupuestos para el año 2019, que estaba terminando y que no habían sido aprobados todavía. El cese de Carmona, según aseguraron los propios letrados 'purgados', se produjo porque estaba investigando otras irregularidades de Podemos.

Un futuro judicial complicado

Ahora, las perspectivas no son buenas para la abogada Marta Flor, ni para su partido Podemos. Las causas judiciales a las que se enfrenta sola no van precisamente bien, sobre todo la del caso Dina. "En las altas instancias del partido empiezan a considerar que Marta Flor quizá haya sido útil políticamente para zafarse de la vigilancia del Equipo Legal", pero que como abogada no da la talla.

Por el momento, Marta Flor ya no podrá defender en el caso Villarejo a Dina Bousselham, que deberá buscarse un nuevo abogado o bien se le asignará uno del turno de oficio tras la decisión adoptada por Manuel García Castellón. Eso sí, por el momento, seguirá siendo la letrada de Pablo Iglesias en esta causa.