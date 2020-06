"Cientos de miles de españoles se van a convertir en mendigos"

El Mundo

"El PP se pone a menos de tres puntos del PSOE y Vox sufre un fuerte varapalo", dice una encuesta. Como no hay elecciones generales a la vista, vayamos a lo más inminente. "Génova frenó un plan de Ayuso para convocar elecciones en Madrid". Pues nada, Casado será el responsable si Madrid cae en manos de la ultraizquierda y será su fin, él sabrá. Rosell, sin embargo, cree que "hizo bien Pablo Casado al disuadir a Díaz Ayuso de convocar elecciones en la comunidad de Madrid". Reconoce que lo de Ayuso es "comprensible" porque Aguado "no se muestra siempre como el socio más leal", más bien al contrario. Pero Rosell teme que si se rompe el pacto PP-Cs enMadrid "pondría en riesgo los gobiernos de Andalucía, Castilla y León, Murcia o el Ayuntamiento de Madrid". No tiene por qué. Ni Marín, ni Villacís tienen a un Reyero y a un Aguado como caballos de Troya de la izquierda dentro. A ver cómo explica Rosell esa postura cuando Madrid pase a manos de Franco tras la moción de censura que se está cocinando.

Y es que El Mundo cree que "la estrategia de oposición de Casado funciona", porque su encuesta dice que "el gobierno acusa el desgaste de su calamitosa gestión" de la crisis, aunque "el PSOE no se hunde". Aunque se hundiera. ¿Hay elecciones a la vista? No, padre. "Casado le pisa los talones a Pedro Sánchez". Y dale molinos, que no hay elecciones a la vista y lo más seguro es que no las haya hasta dentro de cuatro años. Supongo que quieren sacarle rentabilidad a estas costosísimas encuestas que no sirven para nada.

Federico Jiménez Losantos no puede con la arrogancia de Sánchez. "Nos han confinado, arruinado e insultado durante cien días, y ahora nos dan las gracias por obedientes y aplaudidores, tras habernos insultado por caceroleros y fachas. Y ahora nos convoca a aplaudirle". Pues va a ser que no, "no podemos olvidar que, con su negligencia y fanatismo, fue culpable del retraso en adoptar medidas contra el virus" que provocó más de 40.000 muertos. "La batalla del relato es cómo echar a Ayuso para no echar a Sánchez". Y van ganando.

Raúl del Pozo resume la actualidad. "La nueva normalidad ha acabado con el estado de alerta pero no con el estado de estrés y de ansiedad". "Irrita especialmente el lenguaje triunfalista cuando España está en quiebra técnica, se ha duplicado el déficit que ya era impagable y se van a convertir en mendigos cientos de miles de ciudadanos. Hay además, un trinchera más honda ente la oposición y el Gobierno, con riña secreta en el propio ejecutivo y en sus grupos mediáticos entre felipistas y baby -podemitas. Estos últimos dicen que se prepara un golpe blando para echarlos de Moncloa". No caerá esa breva.

El País

El País es un vacío total. Hoy no tiene interés ni el ataque del día a Ayuso. "El fiasco del plan ayuso para salvar a las residencias". ¿Tenía un plan para salvar a las residencias? Ya tenía algo más que el Gobierno. "El pacto para la reconstrucción entre PSOE y PP se limitará a la sanidad", que nadie se haga ilusiones. "Las perspectivas de un consenso global no son halagüeñas porque el PP se desmarcará de las propuestas planteadas sobre economía y temas sociales". Que no cunda el pánico, Pedro sigue prefiriendo a Pablo.

ABC

"Casado contrapone el éxito de Feijóo a un 'gobierno mentiroso". Y una encuesta que dice que "los ciudadanos demandan un pacto PP- PSOE para impulsar España". Esos ciudadanos no deben vivir en España, fijo.

Ignacio Camacho dejas las cosas meridianamente claras. "Sánchez no va a romper con Iglesias por mucha presión que le meta. Su única estrategia es el aislamiento de la derecha". Sánchez "de ninguna está dispuesto a depender de un PP que tampoco le puede dar apoyo aunque quisiera porque sus bases sociales lo detestan". Hombre, se lo ha ganado a pulso.

Así que "esa alianza solo se romperá cuando el caudillo comunista quiera" y eso no tiene ninguna pinta de suceder. Una vez la parejita de Galapagar ha pisado moqueta tragarán con lo que sea con tal de permanecer en ella. Una cosa es ser caudillo comunista y otra, tonto. "El acuerdo nacional se quedará en mera entelequia; ni el presidente ha tenido jamás esa idea en su cabeza ni Casado puede aceptar esa idea. Por supuesto, el PP perderá la batalla de la propaganda porque el adversario dispone de la hegemonía mediática, y de paso ya ha puesto también en marcha el dispositivo para echar la culpa de la catástrofe sanitaria". Para enfrentarse al dúo Sánchez – Iglesias hay que ser más listo, más malo, más macarra, más chulo y más miserable que ellos. Y Casado no lo es, le pasarán por encima como una apisonadora.

La Razón

"Una denuncia cada dos días contra el Gobierno por la gestión de la Covid". Se archivarán todas, al tiempo. Marhuenda aún confía en la Justicia, el hombre. "Esta país ha sufrido lo indecible con una enfermedad que ha provocado alrededor de 50.000 muertos", sanitarios infectados, residencias abandonadas. Y todo ello "bajo la responsabilidad única y exclusiva del presidente y su gabinete, que se arrogaron para sí ese poder absoluto. Es la suya la gestión más contestada por sus gobernados del mundo. Que en un régimen de libertades, los ciudadanos, colectivos y entidades persigan la justicia en los órganos jurisdiccionales es lo aconsejable y lo sensato". Tu lo has dicho, en un régimen de libertades, no en una dictadura socio comunista como la nuestra. Olvídate, la justicia no hará nada.