Génova defiende el encuentro de Egea con Zapatero: "Si te llama un expresidente, vas. No es Bildu"

El pasado 10 de junio, tal y como reveló El Mundo, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el secretario general del PP, Teodoro García-Egea, mantuvieron una reunión que, hasta el viernes que se publicó, se había mantenido en secreto.

Un encuentro privado que se produce después de que el propio Pablo Casado cargara contra Zapatero y sus "40 viajes a Venezuela". El pasado enero, el líder del PP pedía explicaciones al expresidente socialista por "los beneficios para Venezuela o para sí mismo" de estos desplazamientos, "pues también parte del PSOE depende de un Régimen dictatorial y eso es algo gravísimo". "Jamás había habido un Gobierno en España que dependiera de un Régimen dictatorial como es el venezolano", insistía entonces el líder del PP.

Los populares no han desvelado si en este encuentro entre Zapatero y García Egea, el secretario general del PP le solicitó al expresidente estas explicaciones ya que desde Génova "no desvelan conversaciones privadas".

Eso sí, defienden que el número dos de los populares acudiera a esta cita ya que "a un expresidente del gobierno no se le dice que no", explican desde la sede del PP. "Si te llama un expresidente para reunirte, vas. Lo mismo hubiéramos hecho con Felipe Gónzalez", insisten desde Génova que aseguran que "Zapatero no es Bildu".

Sin contacto Sánchez-Casado

Entre tanto, mientras Zapatero y García Egea se reúnen, Pedro Sánchez continúa sin llamar a Pablo Casado, a pesar de que el líder del PP ha vuelto a insistir este lunes, en un acto de precampaña junto a Carlos Iturgaiz en el País Vasco, que tiene la "mano tendida".

El presidente popular ha explicado que ha sido Sánchez el que ha "roto algunos de los consensos no escritos en 40 años de democracia", y no los populares "que siempre han intentado que la relación con el Gobierno fuera fluida". Casado ha puesto como ejemplo que su responsable económica, Elvira Rodríguez, "mantiene relación con Nadia Calviño" o que "Ana Pastor la tiene con Salvador Illa o Enrique López con Interior Justicia y Defensa".