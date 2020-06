García Egea defiende que reunirse con Zapatero forma parte de "su trabajo como secretario general"

El número dos del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha explicado este lunes En Casa de Herrero de esRadio que su reunión con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero forma parte de "su trabajo como secretario general".

Tal y como reveló El Mundo, el pasado 10 de junio, el expresidente del Gobierno socialista y el número dos del PP mantuvieron una reunión que, hasta el viernes que se publicó, se había mantenido en secreto.

García Egea, que no ha querido detallar qué asuntos se trataron en esa cita, "porque las conversaciones privadas no se cuentan", sí ha asegurado que el PP defiende lo mismo en "público que en privado". "En este caso, nosotros hemos mantenido en público la oferta de un Pacto Cajal por la Sanidad y cuatro pactos de Estado y todo esto es lo que cuento cuando he coincidido con dirigentes socialistas", ha explicado, reiterando la "mano tendida de Casado llevar a cabo ese pacto por la Sanidad".

El número dos del PP también ha tratado otros temas de actualidad como la reprobación en el Congreso del ministro del Interior Fernando Grande Marlaska que se debatirá esta semana en el Congreso: "Los que no respalden esta reprimenda pública serán cómplices de las injerencias en el poder Judicial".

"El Gobierno va a convertir Barajas en otro 8M"

Y por último, se ha referido a la situación en el aeropuerto de Madrid: "Al paso que llevamos, el Gobierno va a convertir Barajas en otro 8 de marzo. Aquí lo tienen muy sencillo: tienen que hacer caso a los presidentes autonómicos del PP", ha sentenciado.

Cabe recordar que Isabel Díaz Ayuso insiste en sentarse con el Gobierno para colaborar en una estrategia con Barajas y el consejero de Sanidad volverá a pedir una reunión al ministro Salvador Illa para afrontar este tema.