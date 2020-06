El PP quiere impulsar la investigación sobre el caso Delcy-Ábalos: "Existe el miedo de que vayan a destruir pruebas"

Tras meses de parón por la crisis del coronavirus la actividad judicial vuelve poco a poco a la normalidad y con ella los casos que estaban siendo investigados antes de la declaración del estado de alarma. Uno de ellos es el encuentro entre la número dos del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en el aeropuerto de Barajas la noche del pasado 20 de enero.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio la diputada del PP por La Coruña y secretaria de Internacional del PP, Valentina Martínez, ha comentado cómo se encuentra el caso y la petición a los populares una fianza de 40.000 euros para continuar con las pesquisas. El PP, que lo ha recurrido, ha asegurado que quieren "impulsar la investigación" porque "existe el miedo de que vayan a destruir pruebas". Martínez ha indicado que ahora quieren "el contenido de todas la cámaras, ver donde están emplazadas, saber exactamente por dónde pasaron Ábalos y Delcy, dónde están las maletas, el clonado de los servicios y saber si el secretario de Estado de Interior conocía el viaje".

Ha asegurado que "la determinación" del PP en este asunto "es muy clara" y que quieren "llegar hasta el final de todo" por lo que harán "lo que nos pida el juez". Valentina Martínez ha señalado que "este caso Delcy oculta muchas cosas y no puede ser que el Gobierno esté acostumbrado a no contar la verdad" y que "nos esté acostumbrando a todos". Porque, como ha recordado, en este caso concreto el Ejecutivo "ha mentido sistemáticamente" llegando el ministro de Fomento a dar "once versiones" de su encuentro con la número dos del régimen venezolano.

La diputada del PP por La Coruña ha dicho que "el papel de la Fiscalía no está siendo incisivo" y que Pedro Sánchez ha contestado por escrito en el portal de Transparencia que "no tenía conocimiento absolutamente de nada". Algo que en palabras de Martínez "no encaja con lo que dijo en su día" y ha apuntado que "es infinito lo que puedan llegar a enmendarse y corregirse" pero que "lo grave es que lo hagan en el portal de Transparencia".

También ha criticado la posición de la Unión Europea con el exministro socialista Josep Borrel como jefe de la diplomacia comunitaria. Ha indicado que "en estas cosas Europa prefiere no meterse" y que supone un "enorme deterioro de nuestra imagen en el exterior". Ha contado que le pareció "revelador y vergonzoso" que la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, fuera "incapaz de decir ni una palabra contra el régimen de Maduro" durante la conferencia de donantes para inmigrantes venezolanos.

En este sentido ha comentado que "hay una ligazón permanente entre el PSOE y Venezuela" que se remonta a la época de Felipe González. Sin embargo piensa que con la llegada de Zapatero y especialmente con Pedro Sánchez se ha dado "un salto a peor". Valentina Martínez ha dicho que "pasamos de que Guaidó sea reconocido como presidente legítimo a no reconocerle. Sánchez le llamó líder de la oposición y eso pasó en muy poco tiempo".

La secretaria de Internacional del PP ha dicho también que "Barajas es un coladero, hoy de covid-19 y hace un tiempo de Delcy". Además ha pedido "la defensa del legado español por parte del Gobierno" por los ataques a las estatuas y la memoria de Cristóbal Colón.