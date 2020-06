'El País' da un paso más y amenaza a Ayuso con la cárcel

El Mundo

"Un rebrote pone en jaque la desescalada en Huesca y Lérida". Si tiene segunda residencia más le vale salir pitando ahora que puede. Los columnistas se centran en el momento político, a propósito de la encuesta de El Mundo de ayer. Jorge Bustos dice que se augura "la vuelta al bipartidismo, lo cual significaría que no estamos tan crispados como dicen". "Los españoles están sacando del armario el viejo flotador del bipartidismo. Ya no está de moda llamar la atención, nos conformamos con flotar". Se acabaron los experimentos con la nueva política. "El problema es que el calendario electoral no acompaña". Pues no, hacer encuestas ahora es política ficción para entretener a los periodistas. Rafa Latorre analiza la supuesta caída de Vox. "La encuesta permite sospechar que Vox estaría a punto de vivir su anticlimax. Y tiene sentido, porque los efectos de la pandemia estarían convirtiendo en marginales las obsesiones del partido". Lo preocupante es que las obsesiones de la extrema izquierda están en la agenda del Gobierno, Vox nunca fue una amenaza real. La de Podemos la estamos sufriendo.

El País

Pues nada nuevo bajo el sol, entregado en cuerpo y alma en derrocar al Gobierno de Madrid bajo las órdenes directas del presidente del Gobierno. Hoy nos trae una entrevista con Antonio Burgüeño, primer coordinador de Ayuso contra la pandemia. "Los ancianos quedaron abandonados a su suerte", titula. El lector interpretará que se refiere a Madrid, pero es otra de las burdas manipulaciones del periódico del régimen. "Los ancianos quedaron abandonados a su suerte en toda España. Incluida Madrid", son sus palabras sin la manipulación posterior de Fernando Peinado. Peinado destaca otra declaración en portada: "Esperemos a los tribunales para saber si alguien tiene que ir a la cárcel por esto". Si lo ponemos en el contexto de la cacería a Ayuso podemos interpretar que El País quiere enchironar a la presidenta madrileña.

"Madrid registra las peores cifras de residencias de España", afirma El País rotundamente pese a que los datos lo desmienten. Pero es que, "ante la falta de datos homogéneos, las estimaciones de El País muestran que en la Comunidad fallecieron más internos". Ahora El País hace estimaciones de muertos. Como "el Ministerio de Sanidad prometió hace mes y medio que haría pública la información sobre estos centros" y "aún no lo ha hecho", pues lo hace Javier Moreno, el nuevo director del folletín sanchista. La única verdad que dice el periódico es que "uno de los principales problemas es que escasearon los test y muchas muertes quedaron sin la confirmación de una prueba". ¿Escasearon? No había test ni para los sanitarios, no había mascarillas, no había respiradores, no había médicos, no había camas, no había ucis, no había EPI. ¿Por qué? Pues porque el Gobierno estaba más ocupado en celebrar una mani feminista que en proteger la vida y la salud de los ciudadanos.

Hace tiempo que me corroe una duda. Pedro Sánchez es político, todos conocemos su falta de conciencia, de empatía y de escrúpulos. Pero, ¿y Fernando Simón? Simón es médico. ¿Puede conciliar el sueño sabiendo que miles de ciudadanos se han contagiado y han muerto por su negligencia al frente del Centro de Alertas? ¿Puede mirarse al espejo cada mañana sin sentir asco de sí mismo siendo consciente de que, por obedecer órdenes políticas, dejó a un lado sus obligaciones como médico? ¿Puede mirar a la cara a sus colegas que se han dejado la piel, y muchos la salud, por su irresponsabilidad al hacer caso omiso de las alertas mundiales de la que se nos venía encima porque el Gobierno quería su manifestación feminista? Sí, alguien debería ir a la cárcel.

ABC

"El sanchismo se impone en el PSOE". Paren las máquinas, "Sánchez calla ante el ataque de sus socios a González". De verdad, no hay más ciego que el que no quiere ver. Bieito, el PSOE ya no existe. González es visto "como una amenaza contra los excesos de populismo extremista" y "es evidente que hay un PSOE, hoy mayoritario, que se avergüenza de González". "La desgracia para González, y para ese socialismo sensato que aún da bocanadas de vez en cuando, es que Sánchez se ha convertido en el cooperador imprescindible de Iglesias en una operación de acoso y derribo a la propia historia del socialismo para sobrevivir a toda costa", dice nostálgico el editorial. Reza unas oraciones por el PSOE, Bieito, y a sobreponerse.

La Razón

"De la alerta al rebrote". Y cuenta que mientras la gente moría o se arruinaba, "sus señorías cobraron dos millones en dietas en el estado de alarma". Panda de sinvergüenzas. Dice el editorial que estamos como en marzo, sin plan ninguno contra el rebrote. "El decreto de la nueva normalidad es una serie de medidas de higiene ya sabidas, pero no desarrolla cómo integrar los centros de mayores en la sanidad y las medidas de contingencia de las administraciones ante una nueva ola".

También Marhuenda da la alerta. La pandemia "ha cambiado nuestras vidas y ha destrozado la economía". "Entre lo que sabemos está el riesgo de rebrotes que pueden ser más o menos graves en función de la rapidez con que actuemos. Los científicos aprenden de los errores y ahora necesitamos que los políticos hagan lo mismo organizando eficazmente el sistema sanitario y jurídico". El Gobierno, a quien corresponde esa tarea, está más en derrocar el Gobierno de Madrid, el nuevo 8-M.