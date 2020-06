No habrá Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados sobre la relación del expresidente del Gobierno, Felipe González, con los GAL, la guerra sucia contra ETA por la que llegó a ser encarcelado el que fuera su ministro del Interior, José Barrionuevo, y el Secretario de Estado de Seguridad en los años ochenta, Rafael Vera.

PSOE, PP y Vox ejercían este martes su mayoría en la Mesa de la Cámara Baja para tumbar la propuesta de los grupos minoritarios, singularmente Bildu, que el pasado viernes decidía, tras algunas dudas iniciales, respaldar Podemos, que ahora se queda solo en el órgano de gobierno parlamentario, al que no pertenece Ciudadanos.

El portavoz de la confluencia catalana del partido morado, Gerardo Pisarello, no dudaba en arremeter contra la decisión de la Mesa, que vinculaba además con el rechazo a otra comisión, la del Rey emérito y sus presuntas irregularidades financieras, aunque en este caso fueron los letrados del Congreso los que la tildaron de inviable. "El Congreso de los Diputados no puede ser utilizado como un muro para proteger la opacidad de nadie, se llame Felipe González o se llame Juan Carlos de Borbón" señalaba Pisarello, quien añadía sobre el expresidente del Gobierno que si "puede intervenir a diario, y con total desparpajo, en el debate público, a nosotros nos parecía que bien puede venir al Congreso a explicar todo lo que sabe sobre las operaciones paramilitares y los crímenes que puedan haberse cometido, sobre la existencia de los GAL".

En la misma línea se manifestaba el portavoz y líder de Más País, Íñigo Errejón, quien sugería una oscura connivencia de fondo sobre esta y otras materias entre los dos grandes partidos del Congreso: "En la superficie, como si fuera la espuma de la cerveza, hay siempre mucha crispación, y el PSOE y el PP se dicen cosas muy gruesas entre ellos, y en la Mesa, donde no hay cámaras, a menudo votan de manera conjunta para que el Congreso no pueda hacer su trabajo de fiscalización y de control de responsabilidades políticas o de otros poderes, ya pasó así con el asunto del Rey emérito" concluía el ex número dos de Podemos.

Por su parte, la portavoz parlamentaria socialista, Adriana Lastra, argumentaba el rechazo de su grupo a la comisión en que lo referente a los GAL son, decía en rueda de prensa, "hechos investigados, juzgados y sentenciados". Ante la insistencia de los informadores, Lastra afirmaba que "si ustedes lo que me preguntan es: ‘¿Condena el PSOE el terrorismo de los GAL?’ Por supuesto. El PSOE condena cualquier tipo de terrorismo" sentenciaba.

Poco después, su homólogo en Unidas Podemos, Pablo Echenique, explicaba su voto a favor "porque pensamos que la transparencia es buena, de hecho nosotros habitualmente votamos a favor de comisiones de investigación que presentan otros grupos".

Casado anunció en el pleno su rechazo a investigar a González por los GAL

Lo cierto es que el líder del PP, Pablo Casado, ya anunció durante el pleno parlamentario del pasado miércoles que su grupo no apoyaría esa iniciativa, que parte de un informe de la CIA de los años ochenta desclasificado ahora. Incluso Podemos admitió que no había novedad alguna en el mismo sobre los hechos que publicó la prensa española en la época y de los que se derivaron las responsabilidad penales de la cúpula de Interior con el PSOE.

El portavoz morado, Pablo Echenique, llegó a vincular la petición de esta comisión con las próximas elecciones del 12 de julio en el País Vasco. "Mejor hablar del GAL que de Zaldíbar o del Ingreso Mínimo Vital, ¿verdad?" aseguró el pasado viernes en Twitter, en clara referencia al PNV y Bildu.

El asunto de los GAL provocó en 2016 un agrio enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias durante el fracasado debate de investidura del primero, entonces con un acuerdo de Gobierno con Ciudadanos. En aquella ocasión, Iglesias soliviantó a la bancada socialista afirmando que González tenía "el pasado manchado de cal viva", la sustancia que se arrojó sobre los cuerpos de Lasa y Zabala, dos de las víctimas de los GAL.

Preguntado Echenique hasta en dos ocasiones sobre si suscribía cuatro años después las palabras de su jefe de filas, contestaba con evasivas e incluso llegaba a decir que "no voy a entrar en el juego de provocar un titular o generar un titular en el que diga: ‘Pablo Echenique apoya o deja de apoyar aquello que se dijo’ No lo voy a haber porque tengo cosas que hacer" aseveraba con media sonrisa.