Montero atiza al PP por querer apoyar su decreto de 'normalidad' por "postureo electoral"

El Gobierno no tiene ninguna expectativa de acuerdo con el PP, ni tampoco voluntad. Por eso este martes, la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros se convirtió en beligerante monólogo de la portavoz, María Jesús Montero, contra el principal partido de la oposición a quien acusó de "actuar en Europa en contra de los intereses de España" exigiendo condiciones a la ayuda europea porque "no se fía del Gobierno. Es gravísimo, no he visto nunca nada igual".

La ministra portavoz desplegó una extensa alocución para criticar al PP. "Nos parece inadmisible a todas las luces que el principal partido de la oposición esté trabajando en contra de los intereses de España. Es exigible, y así se lo pedimos, que rectifique y reme en la misma dirección que el resto de fuerzas políticas para contar con el apoyo necesario que nos permita salir cuanto antes de la situación económica que ha dejado esta pandemia".

Una acusación a supuestas maniobras del PP en Bruselas que aderezó con el viejo reproche de que el PP "ha dimitido de su responsabilidad" al no haber apoyado todas las prórrogas del estado de alarma" y pidió "lealtad, sin dobleces" al PP y "no buscar ajustar cuentas con este Gobierno" porque "se juega el futuro de nuestro país".

Su crítica a la formación de Pablo Casado por situarse en el "bloque del no junto a Vox" llevó a la portavoz a criticar, incluso, que el propio líder del PP haya manifestado este martes su disposición a apoyar el decreto de nueva normalidad el jueves en el Congreso mientras su socio de ERC ha anunciado ya su voto en contra. Una voluntad que enmarcó en el "postureo electoral" de Casado.

"Hay que ser creíble, hay que ser leal. No se puede un día proponer que se puedan llegar a acuerdos y al día siguiente achacarle, con mentiras y falsedades, cuestiones al Gobierno de España. El señor Casado cuando hay elecciones, se maquilla de persona moderada y supuestamente intenta transmitir que está intentando plantear pactos". Montero denunció que "no se trata de que quiera aparentar una nueva estrategia porque crea que va a tener una mejor aceptación electoral de los ciudadanos" sino de que "el PP se comprometa con España, no con el Gobierno, con nuestro país".

Pese a todo, la portavoz del Ejecutivo admitió, cambiando el paso, que "hay temas en que estamos dispuestos a tender la mano" y enmarcó la condición de Casado de sentar a la mesa de negociación a Salvador Illa y Ana Pastor a que "querrán hacer aportaciones" al decreto.

Preguntada por la manera en que el Gobierno ha demostrado su voluntad de acordar con el PP, la portavoz aseguró que el Ejecutivo ha dado "muestras inequívocas desde el primer momento y ustedes han sido testigos. El Gobierno ha hecho lo imposible", también en el ámbito privado donde "probablemente se producen mas conversaciones por parte del señor Sánchez y el Gobierno con el PP de lo que el PP quiere reconocer".