El Gobierno se niega a reunirse con el PP "en plena campaña" para cerrar su apoyo al decreto de "normalidad"

A menos de 24 horas de que se vote en el Congreso de los Diputados el llamado por el Gobierno decreto de "nueva normalidad", desde el Ejecutivo admiten que "están hablando" con el Partido Popular. Eso sí, los de Pedro Sánchez rechazan por completo la posibilidad de que se produzca una "reunión", tal y como pidió este martes Pablo Casado.

"Estamos en plena campaña y no les vamos a regalar nada", sentencian fuentes del Gobierno a Libertad Digital. Una postura que consideran es "perfectamente comprensible" a unas semanas de que los gallegos y los vascos sean llamados a las urnas en los comicios del próximo 12 de julio, cuya campaña electoral comienza este jueves.

Responden así los socialistas a la petición del líder del PP que este martes aseguró que desde su partido "estarían dispuestos a apoyar" el decreto "una vez que el Gobierno se hubiera sentado con el PP para incorporar otras medidas" que consideran necesarias, ya que los populares creen que el texto del Ejecutivo es "insuficiente".

Los socialistas rechazan este extremo pero sí que aceptan que se puedan "mantener en las próximas horas conversaciones" entre el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la responsable del ramo en el PP, Ana Pastor. "Unas conversaciones que se producen más de lo que el PP quiere admitir", según deslizó este martes la portavoz del Gobierno e insisten fuentes del PSOE. Otra cosa es que —admiten estas fuentes— los contactos se produzcan con la voluntad real de tejer pactos en este contexto preelectoral.

El PP se inclina por el sí y mantiene "la mano tendida"

A pesar de este nuevo feo, los populares siguen inclinándose por apoyar este decreto, aunque la decisión final del voto no está tomada. "El PP sigue tendiendo la mano al Gobierno como hoy ha hecho Pablo Casado para hablar del Pacto Cajal por la Sanidad en la sesión de control. Si Illa no quiere reunirse con Pastor, entonces es Sánchez el que miente cuando asegura que busca el consenso", explican fuentes populares.

Insisten en que la voluntad de acuerdo se demuestra con "los hechos" y que Sánchez ha "dejado claro" que no quiere llegar a ningún tipo de entendimiento. Desde Génova, otras voces apuntan a que lo que quiere el presidente del Gobierno es que el PP se abstenga o vote no para poder seguir "acusándoles de crispar", algo "que no va a suceder".

Los populares lo que sí que buscarán es que se tramite como Proyecto de Ley para intentar incluir en el texto sus propuestas: "Ya que el decreto no puede ser solo el del metro y medio y las mascarillas", apuntan.