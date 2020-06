El PP se inclina por votar a favor del decreto de "normalidad" tras una reunión de perfil bajo con Lastra

Fuentes del Gobierno avanzaban este miércoles a LD que no le "regalarían" una reunión al PP a las puertas de la campaña electoral por las gallegas y vascas y así ha sido. Tras las apelaciones constantes de las últimas semanas al PP a arrimar el hombro y pactar con el Gobierno la reconstrucción del país, y el reproche del presidente Pedro Sánchez en la sesión de control porque "el PP no quiere llegar a ningún tipo de acuerdo con el Gobierno", el Ejecutivo no ha querido rebajarse al encuentro que exigía el líder del PP, Pablo Casado, como condición para apoyar el decreto de ‘nueva normalidad’ que se vota este jueves en el Congreso.

Una demostración de su nula voluntad para llegar a acuerdos que ha quedado patente en la maniobra utilizada para contentar a los populares y que ha sido valorada de forma muy dispar por los interlocutores. El encuentro que solicitaban los de Pablo Casado sí que se ha producido pero no ha sido tal y como solicitaban los populares. A última hora de la tarde de este miércoles, PP y PSOE se reunieron en el Congreso en un encuentro de perfil bajo en el que la portavoz socialista, Adriana lastra, fue la elegida sustitución al ministro de Sanidad, Salvador Illa, supuestamente, para negociar el decreto de nueva normalidad, como había reclamado Casado.

Según ha podido saber Libertad Digital, ha sido un encuentro al que han asistido medida docena de representantes. En concreto, a la cita han acudido por parte del PP la Vicepresidenta del Congreso, Ana Pastor, junto con el secretario general del Grupo Parlamentario Popular, Guillermo Mariscal. Desde el PSOE han enviado a Adriana Lastra y al diputado Rafael Simancas, y Félix Bolaños y José Antonio Montilla han asistido como representantes del Gobierno.

Fuentes socialistas negaron sin embargo que el encuentro tenga "nada que ver con el decreto de normalidad y el voto del PP" sino que se trató de una "reunión de cortesía parlamentaria" que, según avanzan estas fuentes, también se ha celebrado con Ciudadanos por "tener la elegancia de informarles previamente de las conclusiones del Gobierno sobre los pactos de reconstrucción".



Desde Génova explican que en esta cita "se han intercambiado las conclusiones de los respectivo grupos en la comisión de reconstrucción y se han emplazado a seguir hablando en los próximos días". Una cita que, pese a todo, facilita el sí del PP al decreto llamado por el Gobierno de la "nueva normalidad" que este jueves se votará en el Congreso aunque todavía el apoyo de los populares no está completamente cerrado ya que esperan a escuchar el discurso de Salvador Illa en el pleno.

Adiós al impuesto a los ricos

Poco antes de las 21:00 horas de este miércoles, el PSOE informó de sus conclusiones en el marco de la Comisión de Reconstrucción social y económica "para paliar las consecuencias del Covid-19". Lo más llamativo fue el abandono del impuesto a los ricos en el apartado titulado "Política Fiscal y eficiencia del Gasto Público" en el que nada se dice de esta reclamación que contemplan las dos formaciones políticas en sendos programas electorales.

Frente a ello, el documento de conclusiones de reconstrucción habla de "avanzar en una mayor capacidad recaudatoria", de "una fiscalidad más justa y redistribuida" y de una "mayor igualdad y prosperidad a través de un Estado de bienestar sólido" así como "reducir la brecha fiscal con Europa" partiendo de la premisa de una mayor tensión fiscal sobre el PIB.

Fuentes del Gobierno ya avanzaban esta semana esta renuncia al impuesto a los ricos del que "Hacienda nunca ha sido partidaria". Se trata, como refleja la versión dada por fuentes socialistas, de un mensaje de estabilidad que lanza el Gobierno a la Comisión Eurpea dado que el acuerdo de reconstrucción "está en línea con las directrices de los diferentes Consejos Europeos", sobre todo, de cara a la reunión crucial del Consejo Europeo que se celebrará a mediados de julio para negociar los fondos de reconstrucción.

El PSOE sin embargo ‘vende’ también la idea de que también es compatible con el acuerdo programático entre PSOE y Podemos así como el resto de acuerdos de investidura y con la Mesa de Diálogo social con patronal y sindicatos.