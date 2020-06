La Fiscalía Anticorrupción mantiene su respaldo al fiscal del caso Dina, Ignacio Stampa, por el momento tras la publicación de los mensajes de la abogada de Podemos en la causa, Marta Flor. No obstante, este apoyo al representante público no está asegurado totalmente en el tiempo.

Este jueves El Confidencial publica que el equipo jurídico de Podemos se coordinó con los fiscales de esta causa para presentar un escrito de prejudicialidad para aplazar una sentencia pendiente del Tribunal Supremo que afectaba a la formación morada. Ayer este diario publicaba que la abogada de Pablo Iglesias manejó datos clave de la causa sobre la exasesora de Podemos, Dina Bousselham, incluso antes de que se hiciese pública.

Según fuentes del Ministerio Público consultadas por Libertad Digital, por el momento la Fiscalía Anticorrupción mantiene su apoyo al fiscal Stampa. No obstante, existe mucha incertidumbre y expectación sobre las informaciones que están saliendo y puedan seguir saliendo en los próximos días. La preocupación radica en que estos mensajes puedan demostrar una presunta revelación de información secreta del fiscal a la abogada de la formación morada. Un hecho que podría terminar apartando a Stampa.

Estas mismas fuentes apuntan que de lo publicado hasta ahora no se infiere la existencia de dicha revelación de secretos y por lo tanto, no tendría trascendencia procesal. No obstante, se mantiene la prudencia respecto a las posibles nuevas informaciones.

Respecto a la supuesta relación de estrecha amistad que pudiera existir entre Ignacio Stampa y Marta Flor, en el Ministerio Público se considera que el problema o la irregularidad por la que podría ser apartado el fiscal de la causa se produciría si la relación hubiera sido directamente con una de las partes y no con el letrado de una de las partes.

El pasado mes de marzo, la Fiscalía archivaba unas diligencias de investigación internas contra el fiscal Stampa por este asunto tras las revelaciones del abogado de Podemos purgado, José Manuel Calvente, sobre "graves irregularidades de la abogada Marta Flor por anteponer sus relaciones íntimas con el fiscal de un asunto importante de Anticorrupción". El archivo de dicha investigación previsiblemente será recurrido.

Los mensajes desvelados

El Confidencial desvelaba este miércoles que una de las comunicaciones más comprometedoras a las que habían tenido acceso estaban fechadas en el 25 de febrero de 2019, cuando aún faltaban tres semanas para que se incoara la pieza Dina en el marco de la causa Villarejo. A las 13:46, Gámez escribió que una tal "Patricia" le había dicho que las "piezas de Dina y Podemos" ya eran "visibles" en el juzgado. "Me pregunta si le damos permiso para dar la exclusiva", comentó el abogado. "Nosotros no le hemos pasado nada en particular, así que... Sí me da miedo que se desvele e Inda pueda tomar alguna precaución al respecto. Aunque creo que si Patricia ya lo sabe, Inda también", añadió Gámez a las 13:48 de ese 25 de febrero.

Solo dos minutos después, Flor respondió con una advertencia. "Como publiquen lo de Dina nos arruinan el registro". "¿Qué registro?", preguntó Gámez. "El registro a OkDiario", contestó la abogada personal de Iglesias y Bousselham hasta la semana pasada. "Inda sabrá que en la pieza de Dina él está involucrado; con tiempo suficiente para destruir lo que sea", zanjó.