En el Ministerio Público reina "la perplejidad" ante la "inacción" de la Inspección de la Fiscalía General del Estado de Dolores Delgado en el denominado caso Stampa. Esta semana se han desvelado numerosos mensajes publicados por la abogada de Podemos en el caso Villarejo, Marta Flor, en un chat jurídico de la formación morada que dejan entrever la coordinación y connivencia judicial de los fiscales Anticorrupción Ignacio Stampa y Miguel Serrano con el partido de Pablo Iglesias durante la causa.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, en la Fiscalía "no entienden" por qué la Inspección de la Fiscalía General aún no ha abierto una "investigación a fondo" al fiscal Stampa por este caso. Las mismas fuentes apuntan que al margen de la presunta comisión o no de un delito de revelación de secretos las informaciones publicadas son un auténtico "escándalo" que debe ser investigado de inmediato, ya que deja en evidencia una posible "estrategia conjunta de los fiscales Anticorrupción con Podemos".

Este jueves El Confidencial publicaba que el equipo jurídico de Podemos se coordinó con los fiscales de esta causa para presentar un escrito de prejudicialidad para aplazar una sentencia pendiente del Tribunal Supremo que afectaba a Pablo Iglesias. Ayer este mismo diario publicaba que la abogada de Iglesias manejó datos clave de la causa sobre la exasesora de Podemos, Dina Bousselham, incluso antes de que se hiciese pública.

El pasado mes de marzo, la Fiscalía archivaba unas diligencias de investigación internas solicitadas por el espacio radiofónico "La ventana indiscreta" contra el fiscal Stampa por este asunto tras las revelaciones del abogado de Podemos purgado, José Manuel Calvente, sobre "graves irregularidades de la abogada Marta Flor por anteponer sus relaciones íntimas con el fiscal de un asunto importante de Anticorrupción".

El Fiscal Jefe Instructor resolvía el pasado 9 de marzo, 5 días antes de decretarse el estado de alarma por la pandemia del coronavirus, que "no se ha determinado que exista con ninguno de los dos Fiscales encargados de las Diligencias, -Miguel Serrano e Ignacio Stampa-,vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable con la letrada, -Marta Flor en representación de Podemos en Tándem-, ni amistad íntima ni enemistad manifiesta con las partes en los término exigidos en el artículo 219 LOPJ, y que hubieran podido determinar la infracción disciplinaria de incumplimiento del deber de abstención".

Por ello, la Fiscalía General del Estado acordaba "archivar el Expediente Gubernativo 115/2020 al no haberse comprobado la incorrecta actuación del Fiscal denunciado". Esta resolución fue notificada al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón y a los fiscales del caso, Miguel Serrano e Ignacio Stampa.

Dicho espacio radiofónico anunció que interpondría un recurso ante la Fiscalía con el objeto de "continuar con las investigaciones" sobre las presuntas irregularidades denunciadas por el abogado, José Manuel Calvente, que en su día cesó a la letrada Marta Flor, como letrada de la personación del partido de Pablo Iglesias como acusación popular en el caso Villarejo.

El PP solicita una investigación a la Fiscalía

El máximo responsable de Justicia del Partido Popular, Enrique López, solicitaba hoy a la Fiscalía General del Estado una investigación del caso Stampa. Según López, "estamos ante hechos que de ser ciertos son muy graves y comprometen la imagen de la Fiscalía General del Estado y de la institución en su conjunto y por lo tanto, deben depurarse lo sucedido para depurar responsabilidades".

López ha recordado que cuando Dolores Delgado fue designada fiscal general del Estado tras ser ministra de Justicia iba a imperar la "falta de imparcialidad y objetividad". "Cada minuto sin que se haga alguna actuación tendente a esclarecer estos hechos es una razón más para seguir desconfiando de la falta de objetividad y de imparcialidad de la máxima responsable de la Fiscalía General del Estado. Debe actuar cuanto antes para que esos hechos se aclaren", concluye.