Retrato de Sánchez: "Una máquina de mentir", un enfermo "del embuste y el engaño" que "solo teme a Iglesias"

El Mundo

"El FMI cree que España perderá lo ganado en los último 6 años". "Empeora drásticamente las previsiones para nuestro país y lo sitúa a la cabeza del hundimiento económico mundial". Mira, otro récord mundial de Sánchez, tras los muertos y contagiados sanitarios por coronavirus.

¿Y a qué dedica el tiempo libre el Gobierno con la que se viene encima? Pues a insultar al PP, que si crispadores, que si traidores… Dice David Jiménez Torres que "lo que el discurso monclovita tacha de crispación no es tanto el síntoma de una anomalía como una de las pocas señales de normalidad democrática que nos va quedando". Vamos, oposición. Crítica legítima a los desmanes que acumula este gobierno. "Se entiende que Sánchez busque hacer con Casado en 2020 lo que ya hizo con Rivera en 2019: culpar al otro de no avenirse a un pacto que no quiere y además intenta sabotear". Aún sangra por la herida, David. "Y, en términos de calculo político, el líder popular debería aprender de ese ejemplo y hacer lo posible por dejar en evidencia el farol del Gobierno". Que es lo que Rivera no hizo, llevando el no es no por bandera. Rivera se equivocó de estrategia, David, de eso no tiene culpa Sánchez, lo tenía en bandeja y se obcecó. Mira cómo Iglesias fue mucho más listo.

Javier Redondo se asombra de lo mucho que ha aprendido Sánchez de Rajoy. "Si uno no sabe dónde ir, lo mejor es quedarse quieto", decía el expresidente. Sánchez "no va a sacrificar a Iglesias porque es su enroque, escudo, pretexto. Iglesias no va a abandonar ya que ha llegado. Pero Sánchez necesita el sello de garantía y credibilidad que para Bruselas aporta el PP, o en su defecto, Ciudadanos, y que Iglesias no le deje a la intemperie durante los recortes. Sánchez solo teme a Iglesias". Lo mismo cree Sánchez que Bruselas es España y le van a permitir mentir y engañar a todos todo el tiempo. Allí sólo entienden de números, y los espectáculos de luz y color de Iván Redondo se los pasan por el forro.

El País

"El PSOE y Podemos aparcan las subidas de impuestos para logar un pacto". Al FMI le deja arrinconado, no le viene bien a Sánchez.

El capítulo de la serie de El País sobre la asesina de ancianos de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuenta hoy "el relato de los gestores de ambulancias que acudían a las residencias madrileñas". "El doctor certificaba la defunción desde la puerta". A ver Peinado, que te despistas. La criminal es Ayuso, no los médicos. No nos cambies el guión en mitad de la serie que nos despistas. El capítulo de hoy es especialmente gore, así que no entro en detalles para no herir la sensibilidad del espectador.

Pero algún diálogo especialmente espeluznante sí que les cuento. "¿Me voy a morir ya?’, ‘¿Ya habéis venido a por mí? ‘¿Ya me he muerto?", les decían los ancianitos masacrados por Ayuso a los de las ambulancias.

Fernando Peinado pide ayuda a la audiencia para completar la serie. "¿Conoces casos de discriminación o irregularidades en una residencia de la Comunidad de Madrid? Contacta con los reporteros fpeinado@elpais.es o bferrero@elpais.es o mándales un mensaje por Twitter a @FernandoPeinado o @BertaFF" . Pero sólo en Madrid, que quede claro, la serie tiene como único objetivo que caiga la pérfida Ayuso.

ABC

"Diálogo y ambición para superar la crisis. El Rey alienta a los empresarios a arriesgar sin perder tiempo para paliar lo que prevé el FMI, el hundimiento de nuestra economía". Sabe ABC, como sabemos todos los que conocemos bien a Sánchez, que con este gobierno eso es imposible. Porque el presidente del embuste está en "descalificar a la oposición, en vez de sumarla a una gran iniciativa nacional y acelerar una vorágine de críticas que lleva a sus ministros a no saber ni lo que dicen en sede parlamentaria", como la pobre Calvo ayer. "Es urgente que Sánchez se plantee dónde está llevando a España". "La fantasía comunista de mantener al país subsidiado indefinidamente es eso, una fantasía". A ver si al menos el instinto de supervivencia le hace reflexionar. Si cae España caes tú también, Pedro, piensa bien lo que haces.

Por el momento lo que tenemos es un "portazo de Sánchez a la oferta de negociación de Casado". Ignacio Camacho tiene claro que Sánchez no está por la labor de pactar con el PP. "Este es un gobierno para la confrontación, y desde su llegada al poder trae un relato bipolar preconstruido: la alianza entre progresistas de todos los partidos contra la derecha intransigente heredera del franquismo. El PP no quiere pactar, el PP crispa, se radicaliza, se aproxima a Vox o utiliza los muertos como arma: verdades reveladas que la opinión pública asume diga el PP lo que diga o haga lo que haga. Izquierda benefactora frente a resistencia facha. Un marco mental de éxito garantizado por la aplastante eficacia de la maquinaria de propaganda. A Sánchez le da igual el pacto. Escupirá en la mano de Casado aunque este acabe por firmarlo". Casado, ponte mascarilla.

Hay algo que no conviene olvidar. "Sabida es la compleja relación que Pedro Sánchez mantiene con la verdad. Hablamos de una máquina de mentir que ha hecho del embuste y el engaño los pilares de su gestión". Pero con la crudeza de una crisis económica sin precedentes puede que eso ya no sirva. Que vaya el Gobierno tomando nota de lo que le pasó ayer a Ábalos en Atocha. No ha hecho más que empezar.

La Razón

"El PSOE frena a Iglesias y convoca al PP in extremis". "El FMI hunde a España". Dice el editorial que el presi "ha exigido a la oposición un cierre de filas acrítico, en el que no han faltado las acusaciones mas graves, comenzando por la de traición". Pero que no se llame a engaño, "como ya ocurrió en la crisis de 2008, la dura realidad acabará por imponer sus condiciones y sus prioridades". Y las mentiras, embustes, embestidas y tejemanejes varios no le servirán de nada a Sánchez.

Marhuenda está acojonado. "Las previsiones del FMI sobre la economía española son desastrosas y se suman a las que hemos conocido de otros organismos nacionales e internacionales. Las diferentes instituciones no hacen más que certificar la obviedad y andamos todos inquietos ante un rebrote intenso que nos conduzca a otro disparatado estado de alarma". Y mientras, el Gobierno vendiendo de boca de Calviño los famosos brotes verdes. Si no saben a quién creer, repasen el curriculum de mentiras de Pedro Sánchez. Les ayudará a discernir.

Ah, y que no se me olvide. "Los transexuales podrán cambiar de sexo en el registro sin requisitos médicos", un logro de Irene Montero que no podía pasar por alto. Estoy segura que no podían dormir sin este asunto sin resolver.