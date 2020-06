Villarejo desveló en una grabación que los fiscales Anticorrupción se daban "abrazos" con los abogados de Podemos

El comisario José Villarejo desveló en una grabación que los fiscales Anticorrupción de la causa, Ignacio Stampa y Miguel Serrano, se daban "abrazos" con los abogados de Podemos. Precisamente, esta semana se han publicado mensajes de un chat escritos por la letrada de Podemos, Marta Flor, que podrían dejar al descubierto una relación muy estrecha entre el fiscal Stampa y la letrada de Pablo Iglesias, que podrían afectar a la causa.

En un audio grabado desde prisión en diciembre de 2018, al que ha tenido acceso Libertad Digital, Villarejo denunciaba que los fiscales le dijeron que "si quería estar libre tendría que colaborar totalmente y contarles a ellos todo sobre las personas de nivel con las que tuve relación; y esto incluía todo lo que conociera sobre cuentas y sociedades de nuestro rey emérito (Juan Carlos I)".

"No tenían interés en conocer comidas y reuniones con otros jueces y fiscales", añade, "tampoco les interesaban mis actuaciones como encubierto ni mis informaciones sobre terrorismo, narcotráfico... Claro, ahora pensarán que les estoy mintiendo. Claro, ¿qué va a decir Villarejo? Pero se puede comprobar fácilmente; sólo oigan mis declaraciones en la Audiencia, las que han desaparecido. Ni siquiera las tiene mi abogado para que pueda defenderme. En ellas se ve claramente cómo me interrogan para que cuente cosas contra nuestro rey y como me niego en redondo".

"Es kafkiano que me acusen de no colaborar con los fiscales porque no les digo nada del rey y al mismo tiempo me acusen de chantajista porque están los datos que me negué a decir en sede judicial. Si alguien quiere hacer daño a la monarquía son los que se abrazan con los abogados de podemos cada vez que coinciden con ellos. Conmigo no cuenten. Allá ellos y su conciencia. Esta secta de illuminatis sólo busca destruir a la corona a cualquier precio", concluye Villarejo.

Recordamos que recientemente, la Fiscalía del Tribunal Supremo se hacía cargo de la investigación al Rey Juan Carlos sobre las posibles comisiones millonarias obtenidas por la construcción del AVE a la Meca.

El pasado mes de abril el propio comisario Villarejo afirmaba en un comunicado que "jamás" declarará en contra de la Corona "ni en la Audiencia Nacional" ni en "donde los podemitas y sus fiscales afines estén actuando". En el escrito, cuestionaba que en su causa hayan trascendido asuntos sobre la "cloaca" del PP y no de otros partidos y denunciaba una campaña orquestada contra la monarquía impulsada por dirigentes "faltos de talla y de escrúpulos" y aprovechando "la deriva desgraciada producida por el coronavirus".

Villarejo afirmaba además haber sido víctima de chantajes desde julio de 2018 para hablar de Juan Carlos I a cambio de su libertad, pero añadía que jamás declarará contra el rey emérito "ni en la Audiencia Nacional, ni en Suiza, ni en el Reino Unido.

El apoyo de Anticorrupción a Stampa

Según fuentes del Ministerio Público consultadas por este diario, la Fiscalía Anticorrupción mantiene por el momento su apoyo al fiscal Stampa. No obstante, existe mucha incertidumbre y expectación sobre las informaciones que están saliendo y puedan seguir saliendo en los próximos días. La preocupación radica en que estos mensajes puedan demostrar una presunta revelación de información secreta del fiscal a la abogada de la formación morada. Un hecho que podría terminar apartando a Stampa.

Estas mismas fuentes apuntan que de lo publicado hasta ahora no se infiere la existencia de dicha revelación de secretos y por lo tanto, no tendría trascendencia procesal. No obstante, se mantiene la prudencia respecto a las posibles nuevas informaciones.

Respecto a la supuesta relación de estrecha amistad que pudiera existir entre Ignacio Stampa y Marta Flor, en el Ministerio Público se considera que el problema o la irregularidad por la que podría ser apartado el fiscal de la causa se produciría si la relación hubiera sido directamente con una de las partes y no con el letrado de una de las partes.