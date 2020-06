Álvarez de Toledo, tras la agresión a Meer (Vox): "El voto a Bildu es inmoral, contra la democracia y las libertades"

La portavoz parlamentaria del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha hecho un llamamiento a la movilización ciudadana y a la movilización de los demócratas para que EH Bildu "no tenga representación parlamentaria, ni en las instituciones locales ni en las instituciones nacionales".

Durante la concentración de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) este sábado ante el Congreso de los Diputados, Álvarez de Toledo ha defendido que votar a Bildu "es votar equivocadamente" porque es un voto a un partido que "no condena el asesinato político". "Es un voto inmoral, es un voto contra la democracia y el régimen de libertades y del Estado de Derecho", ha sentenciado la diputada popular.

Por ello, ha hecho un llamamiento a la sociedad a "movilizarse y a reaccionar" para "impedir que quienes justifican y alientan el asesinato político, lo alentaron en su día y lo justifican todavía hoy, no tengan representación parlamentaria".

"No es aceptable desde el punto de vista moral, del sentido común, del sentido democrático, no es una cuestión de izquierdas o derechas", ha subrayado Álvarez de Toledo, destacando que es una cuestión "de libertad sí o no, de democracia sí o no".

En la misma línea, la portavoz popular ha insistido en que "realmente algo va mal" en España si hay grupos parlamentarios "que consideran que estuvo bien asesinar, que tiene una justificación haber asesinado".

La democracia siempre provoca a los totalitarios. Es su obligación. Hoy, con la ⁦@_AVT_⁩, a las puertas del Congreso. pic.twitter.com/xoS37CDYFY — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) June 27, 2020

El PNV y Bildu no aplauden a Pedraza

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, y el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu no han aplaudido este sábado en el Congreso el discurso de la a vicepresidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, quien ha exigido que no se utilice la aritmética parlamentaria como "coartada" para blanquear a la coalición proetarra, a quien ha pedido no reconocer como "actor político" por no haber condenado los atentados de ETA.

Pedraza ha aprovechado su discurso en el homenaje anual que el Congreso rinde a las víctimas del terrorismo para trasladar esta exigencia a las autoridades del Estado que se han dado cita en el hemiciclo, entre ellas cinco ministros además de diputados y senadores.

La AVT, al Gobierno: "O se está con las víctimas o con los verdugos"

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, ha criticado este sábado los pactos entre EH Bildu y Gobierno, señalando que "no todo vale por conseguir los apoyos necesarios para gobernar".

"O se está con las víctimas de terrorismo o con los verdugos y con quienes les apoyan", ha remarcado Araluce en una concentración ante el Congreso de los Diputados. La presidenta de AVT ha pedido que no se reconozca como interlocutor político a EH Bildu hasta que no condene los asesinatos de la banda terrorista ETA. "Serán legales pero en absoluto son morales", ha insistido.

Entre los motivos de su no asistencia, Araluce ha destacado el reconocimiento que por parte del Gobierno se le ha dado de hace un tiempo a EH Bildu, quienes en los últimos meses "se han jactado" de ser decisivos para sacar adelante reformas legislativas relevantes para el país.

La asociación ha mostrado su "preocupación e indignación" ante el reconocimiento y apoyo que reciben por parte de otras formaciones políticas Y fundamentalmente por parte de los dos partidos que conforman el Gobierno.

Además, ha criticado que ahora se buscan "todos los mecanismos legales para prohibir y sancionar el enaltecimiento del franquismo mientras no se hace nada por evitar los homenajes que casi semanalmente se realizan a los terroristas de ETA en pueblos de Navarra y País Vasco".

Ante esto, ha pedido a los partidos políticos legislar y promover leyes que promuevan su dignidad memoria y justicia de las víctima del terrorismo.