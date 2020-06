Álavez de Toledo, tras la agresión a Merr (Vox): "El voto a Bildu es inmoral, contra la democracia y las libertades"

La portavoz parlamentaria del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha hecho un llamamiento a la movilización ciudadana y a la movilización de los demócratas para que EH Bildu "no tenga representación parlamentaria, ni en las instituciones locales ni en las instituciones nacionales".

Durante la concentración de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) este sábado ante el Congreso de los Diputados, Álvarez de Toledo ha defendido que votar a Bildu "es votar equivocadamente" porque es un voto a un partido que "no condena el asesinato político". "Es un voto inmoral, es un voto contra la democracia y el régimen de libertades y del Estado de Derecho", ha sentenciado la diputada popular.

Por ello, ha hecho un llamamiento a la sociedad a "movilizarse y a reaccionar" para "impedir que quienes justifican y alientan el asesinato político, lo alentaron en su día y lo justifican todavía hoy, no tengan representación parlamentaria".

"No es aceptable desde el punto de vista moral, del sentido común, del sentido democrático, no es una cuestión de izquierdas o derechas", ha subrayado Álvarez de Toledo, destacando que es una cuestión "de libertad sí o no, de democracia sí o no".

En la misma línea, la portavoz popular ha insistido en que "realmente algo va mal" en España si hay grupos parlamentarios "que consideran que estuvo bien asesinar, que tiene una justificación haber asesinado".

El PNV y Bildu no aplauden a Pedraza

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, y el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu no han aplaudido este sábado en el Congreso el discurso de la a vicepresidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, quien ha exigido que no se utilice la aritmética parlamentaria como "coartada" para blanquear a la coalición proetarra, a quien ha pedido no reconocer como "actor político" por no haber condenado los atentados de ETA.

Pedraza ha aprovechado su discurso en el homenaje anual que el Congreso rinde a las víctimas del terrorismo para trasladar esta exigencia a las autoridades del Estado que se han dado cita en el hemiciclo, entre ellas cinco ministros además de diputados y senadores.