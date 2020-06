Torra acusa al nuevo Partido Nacionalista Catalán de proclamar la "lealtad a España"

El presidente de la Generalidad, Quim Torra, ha saludado el nacimiento de una nueva formación nacionalista en Cataluña con un mensaje incendiario en las redes sociales. Sobre una fotografía de Marta Pascal, elegida este sábado secretaria general del Partido Nacionalista Catalán (PNC) en el congreso fundacional de la formación, el dirigente separatista ha escrito: "Con presos políticos y exiliados, con el derecho de autodeterminación negado, con la Generalidad vejada por el estado de alarma, proclamar la "lealtad a España" es toda una declaración de principios".

Amb presos polítics i exiliats, amb el dret d’autodeterminació negat, amb la Generalitat vexada per l’estat d’alarma, proclamar la "lleialtat a Espanya" és tota una declaració de principis https://t.co/iAy62O2glu — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) June 27, 2020

Torra ha reaccionado así ante la aparición de un partido que amenaza con provocar una escisión en el PDeCAT y dividir el voto posconvergente que hasta ahora había acaparado Carles Puigdemont y su plataforma electoral Junts per Catalunya (JxCat).

En pleno proceso de fusión entre el PDeCAT y la "Crida per la República" para fundirse en JxCat, el PNC se erige en el destino natural de quienes no están dispuestos a asumir las directrices del prófugo de Waterloo. Así, el nuevo partido se declara "soberanista" pero contrario al unilateralismo practicado por los de Puigdemont. La "vía escocesa" es la ruta del PNC, que también acusa a JxCat de no gobernar Cataluña y de desprestigiar las instituciones catalanas.

La reacción de Torra revela la preocupación con la que en JxCat se ha acogido la aparición de un partido que promueve una revisión al completo de la estrategia seguida hasta ahora por el independentismo.

El PNC se ha fundado este sábado en Gerona con la elección de su primera ejecutiva, al frente de la cual estará la exconvergente y excoordinaora general del PDeCAT Marta Pascal, expulsada del partido por Puigdemont entre otras cosas por haber forzado el apoyo de los nacionalistas en Madrid a la moción de censura contra Rajoy. Pascal ha obtenido el 91% de los votos y tendrá como secretario de organización al exalcalde de Viella Àlex Moga. La intención del PNC es concurrir a las próximas elecciones autonómicas, cuya celebración se prevé para otoño o principios de invierno.