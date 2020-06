En el año 1976, se estrenaba la célebre "Todos los hombres del presidente" (All the President's Men) protagonizada por Robert Redford y Dustin Hoffman. Una película que cuenta la historia de la investigación periodística que condujo al famoso escándalo de "Watergate" y que obligó a Richard Nixon a dimitir como presidente de los Estados Unidos.

En España, tenemos nuestra propia adaptación cinematográfica a lo podemita: "Todas las mujeres del vicepresidente". Una historia protagonizada por Pablo Iglesias y por dos mujeres que en los últimos meses han cobrado una especial relevancia en la vida del vicepresidente del Gobierno: su exasesora en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham, y la letrada de Podemos, Marta Flor.

A diferencia de la estadounidense, esta película judicial española narra como el robo de un teléfono móvil que inicialmente fue vendido por Iglesias como "una conspiración de las cloacas policiales del comisario José Villarejo y de algunos medios de comunicación" se ha convertido en una historia de machismo, mentiras y mensajes de Telegram.

Machismo porque cómo calificarían a un hombre que recibe la llamada de otro hombre y que juntos en un despacho se ponen a ver fotos y vídeos íntimos de una mujer, que es su exasesora y amiga. Machismo porque Iglesias se quedó con la tarjeta con la información de Dina y no se lo dijo, se lo ocultó durante año y medio, dando un "trato vejatorio" como denunció el juez a Dina. Machismo porque cuando comienza a aflorar el escándalo, le obsequia con la dirección de una web digital para que se quede calladita. Machismo porque "atozaría" hasta que sangrara la periodista Mariló Montero.

Un machismo repugnante que si lo hubiera hecho un político del PP o de Vox hubiera merecido varias manifestaciones feminazis. Sin embargo, la ministra de Igualdad, Irene Montero, casualmente, es pareja de este macho alfa, esta versión 2.0 del macho ibérico de toda la vida que como me decía un amigo entre risas el otro día con sus líos de faldas y alcobas está condicionando el panorama político y judicial de toda España.

Esta película en continua evolución ha sumado en los últimos días nuevos actores protagonistas que antes eran secundarios. Es el caso del fiscal Anticorrupción, Ignacio Stampa. Por otro lado, un supuesto actor protagonista, el comisario Villarejo, ha quedado relegado a simple atrezzo. Pero no debemos olvidar lo principal y despistarnos, Pablo Iglesias, el vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, se encuentra al borde de la imputación por presuntos delitos de revelación de secretos y daños informáticos. Repasemos la lista de personajes de "Todas las mujeres del vicepresidente".

Los personajes

Pablo Iglesias (el vicepresidente)

Dina Bousselham (la exasesora)

Marta Flor (la abogada)

José Villarejo (el comisario)

Ignacio Stampa (el fiscal)

Miguel Serrano (el otro fiscal)

José Manuel Calvente (el purgado)

Manuel García Castellón ( el juez)

Ricardo Sà Ferreira (la expareja de la exasesora)

Los orígenes

La historia comenzó a finales de 2015. Dina Bousselham denuncia el robo de su teléfono móvil en un centro comercial ante los Juzgados de Instrucción de Alcorcón (Madrid). Estaba acompañada de su entonces pareja Ricardo Sà Ferreira. El dispositivo almacenaba fotos y vídeos íntimos y mensajes de varios chat de Podemos. Algunos sospechan que también información confidencial del partido.

En julio de 2016, Okdiario publica los famosos mensajes de Pablo Iglesias en un chat de Telegram afirmando sobre la periodista Mariló Montero que "la azotaría hasta que sangre. Soy marxista convertido en psicópata". En noviembre de 2017, detienen al comisario Villarejo. Durante los registros de su domicilio, encuentra un pendrive de memoria con archivos y carpetas del móvil robado a Dina.

El 27 de marzo de 2019, Iglesias declara como perjudicado en la Audiencia Nacional ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6, Manuel García Castellón, tras el hallazgo del pendrive de Villarejo. Iglesias asegura que él y Podemos son víctimas de una conspiración entre las cloacas policiales de Villarejo y Okdiario. Este asunto lo utiliza durante su campaña electoral para sacar rédito político en las elecciones generales del 28 de abril de 2019. Dina Bousselham también declara como víctima y asegura que los mensajes publicados en Okdiario los sacaron de su móvil robado.

Posteriormente, la instrucción acredita que Pablo Iglesias recibió una tarjeta de memoria con información del teléfono robado de su exasesora en enero de 2016 a través del editor del Grupo Zeta, Antonio Asensio. Iglesias pudo acceder a la tarjeta y ver su información, incluida la más íntima. Además, dos periodistas de Interviu habrían entregado al comisario Villarejo la información sobre el teléfono de Dina que se le encontró en su domicilio.

Avanza la investigación

La instrucción del magistrado Manuel García Castellón avanza y surgen las contradicciones, las dudas y los cabos sueltos. El 11 de mayo de este año, Dina Bousselham anuncia que deja Podemos para dirigir la web "Laultimahora" vinculada a la formación morada.

Un informe de la Policía detecta que los mensajes publicados en Okdiario son en realidad pantallazos (fotos del móvil) tomados por la propia Bousselham. Otro informe de la Policía Científica apunta que la tarjeta que Iglesias le entregó a Dina presentaba daños físicos, estaba parcialmente quemada y se sospecha que pudo ser destruida en un microondas.

Dina es llamada nuevamente a declarar. El 18 de mayo, asegura al juez que Iglesias le entregó la tarjeta dañada en el verano de 2016 sin darle explicaciones tras publicarse los mensajes de Okdiario y reconoce que ella misma hizo los pantallazos que publicó el diario digital de Eduardo Inda. Las fechas no son verosímiles, porque la expareja de Dina, Ricardo Sà Ferreira, envió la tarjeta dañada para intentar recuperarla a una empresa de Reino Unido en septiembre de 2017. Es decir, se sospecha que Iglesias pudo esconder la tarjeta durante más de año y medio y no durante 6 o 7 meses como dijo Dina.

Las declaraciones de Dina dejan en la picota a Iglesias. El vicepresidente podría haber cometido un presunto delito de revelación de secretos (por acceder a la tarjeta de Dina) y de daños informáticos (por destruir la tarjeta). Por lo tanto, podría enfrentarse a una imputación si el magistrado García Castellón eleva una exposición razonada ante el Tribunal Supremo.

El 28 de mayo, Bousselham cambia nuevamente su versión a través de un escrito que presenta la abogada de Podemos, Marta Flor, y dice que la tarjeta cuando se la entregó Iglesias inicialmente funcionaba y que después dejó de hacerlo. El juez decide retirar a Iglesias su condición de perjudicado y envía una comisión rogatoria a Reino Unido para saber más datos sobre la tarjeta de Dina. A la vez, encarga un nuevo informe a la Policía Científica para conocer exactamente cómo pudo ser destruida dicha tarjeta.

Stampa y Flor

A la espera de saber si el magistrado Manuel García Castellón reúne los indicios suficientes para imputar a Iglesias, esta semana se desata otro escándalo. El abogado de Podemos, José Manuel Calvente, 'purgado' tras denunciar irregularidades en el partido, alertaba hace unos meses sobre las "graves irregularidades de la abogada Marta Flor por anteponer sus relaciones íntimas con el fiscal de un asunto importante de Anticorrupción".

En febrero, una particular pide que se abra una investigación interna para esclarecer la supuesta estrecha relación entre Marta Flor y uno de los fiscales del caso, Ignacio Stampa. En marzo, dicha investigación es archivada. Sin embargo, el run run no cesa y en la Audiencia Nacional no se deja de hablar de unos mensajes de Marta Flor que podían evidenciar una presunta revelación de secretos por parte del fiscal. Son los llamados "secretos de Marta Flor" que Libertad Digital adelantó hace justo una semana.

Esta semana, las sospechas se materializan. El Confidencial y El Mundo, entre otros, publican los mensaje de Flor en el chat jurídico de Podemos. La letrada se refiere al fiscal Stampa con el nombre en clave de "Ironman" y al otro fiscal, Miguel Serrano, como "Batman".

Estos mensajes muestran que Marta Flor sabía que se iba a producir un registro en Okdiario, que se habría coordinado con los fiscales para paralizar una sentencia del Tribunal Supremo contra Pablo Iglesias o que el abogado 'purgado' Calvente advirtió en 2016 que los mensajes publicados sobre Dina eran "una filtración". Finalmente, la gota que colmaba el vaso. Stampa habría dicho "extraoficialmente porque está en secreto" que el juez había aceptado unas diligencias a Flor. Es decir, afloraba, y nunca mejor dicho, la presunta revelación de secretos.

El propio Villarejo en una grabación de 2018 denunciaba los "abrazos" entre los fiscales y los abogados de Podemos. El viernes, la Fiscalía General del Estado anunciaba la apertura de una nueva investigación a Stampa por estos hechos. El escándalo es mayúsculo y al margen de que se pueda demostrar si cometió algún delito, debería ser apartado de la causa por pura imagen de la Fiscalía Anticorrupción.

La cercanía de Stampa a la letrada Marta Flor ha transmitido una connivencia insoportable de esta respetable institución con Podemos en un momento en el que está en juego todo el Estado. Esta Fiscalía especial está repleta de fiscales valientes, trabajadores y auténticos servidores públicos, sin embargo, también hay excepciones y hay que depurar responsabilidades y salvaguardar su prestigio. No hay nadie intocable.

Enfrentamientos entre los fiscales y el juez

En las últimas semanas, los enfrentamientos entre el juez y los fiscales Anticorrupción de la causa, Ignacio Stampa y Miguel Serrano, son más que palpables por peticiones o afirmaciones más que discutibles de estos últimos.

Solicitaron al juez que instara a Dina a aclarar si concedía el perdón expreso a Iglesias por la posible revelación de secretos. El magistrado se negó en rotundo. Posteriormente, García Castellón planteaba un posible "conflicto de intereses" por el hecho de que Dina (víctima) e Iglesias (posible verdugo) compartiesen a la abogada Marta Flor. Los fiscales no veían ningún conflicto de intereses y finalmente, el magistrado acordaba que Flor no podía defender a Bousselham. Una decisión que todavía no es firme a la espera de los recursos.

Mientras tanto, Iglesias cambiaba a Marta Flor por el letrado Raúl Maíllo, muy cercano al líder del PCE, Enrique Santiago y Dina Bousselham sigue siendo defendida por Flor, una tomadura de pelo en toda regla al juez. Además, Iglesias recurría ante la Sala Penal de la Audiencia Nacional la retirada de su condición de perjudicado en la causa con ataques directos al instructor. La guerra está servida. Los fiscales e Iglesias contra el juez.

El final de la historia está por escribirse. Por ahora, sólo hay incógnitas y misterios sin resolver. ¿Iglesias será imputado? ¿Flor dejará de defender a Dina? ¿El fiscal Stampa será apartado de la investigación? Y por supuesto, uno de los mayores enigmas del caso, ¿por qué comenzó todo? ¿Fue una venganza de Dina o de su expareja? La producción cinematográfica "Todas las mujeres del Vicepresidente" continuará...