Colau arremete contra Torra y asegura que no puede liderar la mesa de diálogo con el Gobierno

Bronca entre la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el presidente de la Generalidad, Quim Torra. Según la primera, el segundo no puede liderar la "parte catalana" de la mesa de diálogo entre Generalidad y Gobierno porque "ignora a los catalanes que no son independentistas". Además, la alcaldesa considera que Torra no gobierna porque su único objetivo es la independencia, que su proyecto "no da más de sí", que el pacto entre Junts per Catalunya (JxCat) y ERC está agotado y que lo que debería hacer el presidente regional es convocar elecciones.

Torra ha salido inmediatamente al paso de las declaraciones de Colau en Radio 4, la versión catalana de Radio Nacional de España, con un mensaje en la red social Twitter en el que recuerda a Colau que es alcaldesa gracias a los votos de Manuel Valls y el PSC y le reprocha que ignore a los supuestos "presos políticos y a los independentistas". "Querida, sois alcaldesa con los votos del señor Manuel Valls y del PSC. Lecciones de diálogo, ni una. Y, por cierto, os recuerdo que vuestro partido gobierna en Madrid: ¿Por qué ignoráis a los presos políticos que están en las cárceles? ¿ Por qué ignoráis a todos los catalanes independentists?", reza la andanada de replica de Torra a Colau.

Benvolguda, sou alcaldessa amb els vots del Sr. Manuel Valls i del PSC. Lliçons de diàleg, ni una. I, per cert, us recordo que el vostre partit governa a Madrid: per què ignoreu els presos polítics que són a les presons? Per què ignoreu tots els catalans independentistes? https://t.co/aLPhuwkbAT — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) June 30, 2020

En la Generalidad cunde la impresión de que la reunión de la mesa de diálogo prevista para este mes de julio no se llevara a cabo antes de las elecciones autonómicas en el País Vasco y Galicia. Incluso en Junts per Catalunya se sospecha que la intención del Gobierno es no convocar la próxima reunión hasta pasadas las próximas autonómicas en Cataluña.