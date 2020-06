Villarejo, sobre Dina: "Iglesias le prometió casarse, está muy despechada y quiere demostrar que es un machista"

El comisario José Villarejo aseguró en sede judicial que los mensajes sobre el chat de Podemos publicados en Okdiario salieron a la luz porque el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, prometió casarse con su exasesora en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham y no lo hizo. Por ello, asegura estaba "muy despechada" y quería demostrar que Iglesias "es un machista".

Libertad Digital publica la declaración de Villarejo ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, del pasado 28 de marzo de 2019 en la que fue interrogado por el denominado caso Dina.

El fiscal Anticorrupción, Ignacio Stampa, pregunta a Villarejo sobre cómo llegó el pendrive con la información del móvil de Bousselham a su poder. "Más medios de comunicación me dicen que hay una señora que ha tenido una relación sentimental con el señor Iglesias que le había prometido que se iba a casar con ella. Está muy despechada y está dando una copia de su teléfono para que vean que es un machista".

"No hay ningún robo de ese teléfono", añade Villarejo, "y nadie me encarga que robe nada. Los investigadores del CNI que le pasan los informes a los de Asuntos Internos y los de Asuntos Internos se los pasan a ustedes saben perfectamente todo como ha sido porque está todo documentado en notas informativas. Dificilmente es explicable que se abra ahora una pieza secreta para saber quién encargó el robo de ese teléfono. Es muy fuerte."

Stampa repregunta: "¿Cómo sabe que no proviene de un robo?". Villarejo insiste en que "los distintos periodistas con los que yo hablo me dicen que esta señora está muy enfadada porque le preguntó el señor que se iba a casar con ella y no lo hizo y quiere demostrar que es un machista, un manipulador, se cabrea y se lo da a todos los medios de comunicación ella".

A continuación, Villarejo señala que esas afirmaciones se las transmitieron periodistas de Interviu, concretamente el director de la publicación de entonces Alberto Pozas, mientras aumenta la tensión del interrogatorio con el fiscal Anticorrupción.

Finalmente, Stampa le pregunta: "¿Usted recuerda quién era la despechada?". Villarejo afirma "creo que una señora con la que había tenido una relación sentimental, que era su asistenta cuando estaba en Bruselas. El nombre no lo recuerdo era una marroquí o argelina. Según me dijeron era la dueña del móvil que había hecho una copia".

Villarejo consiguió los mensajes 3 meses después que Iglesias

Tal y como develaba este diario, un nuevo informe de la Policía Científica acredita que el comisario José Villarejo consiguió los mensajes del teléfono móvil sustraído a Dina Bousselham 3 meses después de que el vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, los tuviera en su poder.

En el informe del pasado 6 de abril, la Policía Científica analiza un disco duro con carcasa metálica plateada de 320 GB de capacidad y un pendrive DT101 de 16GB. Ambos dispositivos fueron incautados a Villarejo en su domicilio tras ser detenido en noviembre de 2017 y almacenaban carpetas con archivos del móvil sustraído a Dina Bousselham.

Los agentes afirman en su informe de 11 páginas que "se puede apreciar cómo hay una serie de imágenes (chat de Podemos) que son copias exactas que se encuentran en el disco duro y en el pendrive. Fueron copiadas desde un tercer dispositivo al pendrive en abril de 2016, mientras que al disco duro se copiaron en julio de 2016". Los investigadores apuntan, además, que las cuatro primeras fotografías sobre los mensajes del chat de Iglesias y Podemos son "capturas de pantalla". Es decir, la propia Dina hizo una fotografía de la pantalla de su móvil para capturar los mensajes.