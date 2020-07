La monumental bronca del comisario Villarejo al fiscal Stampa por el caso Dina: "¡Tienen mucho que ocultar!"

El comisario José Villarejo protagonizó una monumental bronca con el fiscal Anticorrupción, Ignacio Stampa, durante su comparecencia sobre el caso Dina ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón del pasado 28 de marzo de 2019. Durante el interrogatorio, que publica Libertad Digital, Villarejo acusó a los fiscales de la causa de tener "mucho que ocultar".

Hacia el final de la declaración, el fiscal Stampa pregunta a Villarejo sobre la reunión mantenida con el entonces director de Interviu, Alberto Pozas y el periodista Luis Rendueles, en abril de 2016 en el restaurante Txistu de Madrid. En dicha comida, le entregaron el pendrive con parte de la información del móvil sustraído a la exasesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham.

El tono y las preguntas del fiscal Anticorrupción durante el interrogatorio no gustan a Villarejo y se enciende la mecha. "Es muy profundo lo que usted me pregunta, es muy profundo. Estoy alucinado de la profundidad. Que yo le tengo que preguntar al director (Interviu) porque me preguntas esto, es la leche". El magistrado Manuel García Castellón intenta poner paz para proseguir la comparecencia y Villarejo muy indignado continúa: "Perdóneme, es que me parece la leche, Señoría perdóneme, me parece alucinante. El tono y la inquisición a ver si me equivoco... Bua, bua".

El juez irrumpe de nuevo: "Señor Villarejo por favor. ¿No le importa contestar?". "Todo le contesto señoría todo, pero tengo una paciencia", dice el comisario encarcelado desde noviembre de 2017. "Prefiero que diga que no quiere contestar. Escúcheme por favor, conteste correctamente al señor fiscal por favor y si no quiere no conteste", le recuerda el instructor.

"Señoría yo no tengo nada que ocultar, a diferencia de ellos que sí tienen mucho que ocultar. ¡No tengo nada que ocultar! Yo no tengo nada que ocultar por eso estoy contestando. ¡Ellos sí tienen mucho!", contesta un Villarejo muy enfadado con los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano.

García Castellón añade entonces que "los señores fiscales le merecen todo su respeto" a lo que el comisario replica: "A mí me lo merecía hasta que ocurrió esto, tenía todo el respeto para mí el Ministerio FIscal como no podía ser de otra manera". "¿Va a contestar sus preguntas?, pues limítese a las respuestas. No haga valoraciones de ello" añade el juez. "Vale, perdón, muy bien", zanja Villarejo.

El fiscal Stampa vuelve a tomar la palabra: "Si el tono le ha ofendido, yo le (me) disculpo. Y si su señoría lo considere que me llame al orden... A usted también le voy a pedir que me trate con respeto". "Adelante", concluye el magistrado el enfrentamiento.

Esta declaración de Villarejo se producía un año antes de que comenzaran los enfrentamientos entre el magistrado y los fiscales de la causa y sólo 3 meses después de que Villarejo desvelase en una grabación, publicada por este diario, que los fiscales del caso se daban "abrazos" con los abogados de Podemos. Este mismo lunes, Villarejo en un comunicado denunciaba que los fiscales amenazaron con una querella al anterior juez de la causa, Diego de Egea, por "no plegarse a sus imposiciones".

La semana pasada se publicaban mensajes de un chat escritos por la letrada de Podemos, Marta Flor, que podrían dejar al descubierto una relación muy estrecha entre el fiscal Stampa y la letrada de Pablo Iglesias, y que podrían afectar a la causa. La Fiscalía General anunciaba entonces la apertura de una nueva investigación por estos hechos.

"Iglesias le prometió casarse, está muy despechada"

Tal y como revelaba LD, en esta misma declaración de marzo de 2019, el comisario José Villarejo aseguraba que los mensajes sobre el chat de Podemos publicados en Okdiario salieron a la luz porque el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, prometió casarse con su exasesora en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham y no lo hizo. Por ello, asegura estaba "muy despechada" y quería demostrar que Iglesias "es un machista".

El fiscal Anticorrupción, Ignacio Stampa, preguntaba a Villarejo sobre cómo llegó el pendrive con la información del móvil de Bousselham a su poder. "Más medios de comunicación me dicen que hay una señora que ha tenido una relación sentimental con el señor Iglesias que le había prometido que se iba a casar con ella. Está muy despechada y está dando una copia de su teléfono para que vean que es un machista".