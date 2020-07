Feijóo alerta de la dispersión de voto a Vox y Cs: "Galicia se juega caer en un multipartito de 10 partidos"

Con la vista puesta en las elecciones autonómicas del próximo 12 julio, Alberto Núñez Feijóo ha advertido en una entrevista en Es La Mañana de Federico que Galicia "se la juega" ese día entre un gobierno estable "constitucional" o "un multipartito de 10 partidos", formado por "nacionalistas rupturistas, un socialismo desdibujado y populistas".

Por ello, ha explicado que no se quiere confiar por las "encuestas optimistas" y que "no está en absoluto tranquilo" de cara a ese 12 de julio porque no son unas elecciones al uso, en las que pueda asegurar la capacidad movilizadora del PP gallego. El presidente de la Xunta ha alertado también de que la dispersión de voto hacia Vox o Cs pueda hacer que el constitucionalismo pierda el gobierno.

"No hay un solo indicio de que Vox consiga el 5% de voto como mínimo en un provincia para sacar un diputado", ha explicado el líder del PP gallego que ha añadido que le "preocupa que se disperse el voto". "Los votos de Vox o Cs en estas autonómicas van a ser votos sin escaño, y van a beneficiar el multipartito". "Aquí ya no se trata de ganar o perder, se trata de sacar mayoría absoluta", ha sentenciado Feijóo.

Visitantes de Madrid

Sobre su polémica de hace unas semanas con los viajeros de Madrid a Galicia, Feijóo ha lamentado en su entrevista en esRadio que "haya gente con tan mala fe que pueda decir esto", en referencia a las acusaciones que le han realizado de madrileñofobia.

"Lo importante son los hechos. Durante el mayor momento de colapso, como consecuencia del retraso del Gobierno al afrontar la crisis del coronavirus, Galicia donó a Madrid respiradores. Algo que me produjo la crítica despiadada de los partidos de la oposición", ha explicado. "No tenemos ninguna preocupación, los necesitamos, queremos que vengan", ha insistido en referencia a los viajeros de otras comunidades autónomas como la madrileña.

Los PGE

En materia de negociación presupuestaria a nivel nacional con el PSOE, Feijóo se ha preguntado si "nos creemos que este gobierno quiere pactar con el jefe de la oposición". "No, en ningún caso", se ha respondido él mismo.

"No sé lo que puede ocurrir en las próximas semanas pero me gustan mas los hechos que las opiniones y, en este momento, me baso en los hechos y no soy muy optimista sobre la posibilidad real de que se respete al partido de la oposición" para pactar esas cuentas públicas. "Para España sería bueno", ha añadido con pocas esperanzas de que se llegue a un acuerdo.

Álvarez de Toledo

Feijóo también se ha referido a las noticias que aseguraban que había criticado ante dirigentes del PP a su portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo: "Es una intoxicación. Yo jamás he dicho esto porque es una estupidez, no lo pienso y tengo experiencia para no cometer estas frivolidades", ha sentenciado el líder del PP.

Feijóo ha asegurado que cuando se publicaron esas informaciones habló "tanto con Pablo Casado como con Cayetana (Álvarez de Toledo) para aclararlo" porque se trataba de "una intoxicación bastante burda".

"Iglesias tendrá que dar explicaciones por el caso Dina"

Por último, Feijóo ha sido preguntado por el caso Dina que estos días afecta al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Para el presidente gallego, "llueve sobre mojado" con este nuevo escándalo de Podemos.

"Y necesitaremos explicaciones de un vicepresidente del Gobierno que ha enseñado a los españoles ética, moral y principios", ha ironizado Feijóo que ha pedido "que la Fiscalía ampare el Estado de derecho y no intereses particulares".