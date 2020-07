Balones fuera y argumentario recitado al milímetro. Esa es la estrategia de Podemos frente al caso Dina, que este miércoles ponía en práctica el portavoz parlamentario del partido morado, Pablo Echenique, durante una rueda de prensa en el Congreso con motivo de los trabajos de la comisión de reconstrucción y que a partir de este jueves escenificará el propio Pablo Iglesias, quien romperá su silencio sobre el asunto en alguna entrevista mediática de impacto.

A preguntas de los informadores, Echenique aseguraba que no se pronunciaría sobre asuntos sub iúdice, pero sí aireaba parte de las declaraciones en sede judicial del ínclito comisario José Manuel Villarejo -"el mafioso Villarejo" enfatizaba- en las que se refería al director de OK Diario. "Hemos conocido un audio en el cuál el señor Villarejo dice que Eduardo Inda le contó que el pen drive [el dispositivo perteneciente a Dina Bousselham que Iglesias recibió a principios de 2016 del empresario de la comunicación Antonio Asensio, sin devolver a su propietaria hasta meses más tarde] le permitió vivir todo el verano. Creo que es un dato importante y bastante elocuente" señalaba Echenique.

El dirigente de la cúpula morada apuntaba también la que será otra de las líneas de defensa estratégica del vicepresidente segundo del Gobierno, la de conectar a Villarejo con la llamada ‘policía patriótica’ de tiempos de Mariano Rajoy: "El señor Villarejo entregó el pen drive a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía antes de que se publicara su contenido. Creo que hay una pregunta muy importante que hay que contestar en esta investigación: qué hizo la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, que sabemos que en esos momentos estaba enormemente ligada a las cloacas del Estado" afirmaba en referencia al comisario Eugenio Pino, actualmente imputado, que ejerció ese cargo de responsabilidad con Jorge Fernández Díaz al frente de Interior.

En esa línea incidirá Iglesias, quien también tratará de vincular al juez que instruye la causa, y que le ha retirado la condición de perjudicado, Manuel García Castellón, con el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por unos audios del caso Lezo que llevó a prisión al ex dirigente del PP.

Fuentes de Podemos niegan que Iglesias haya adoptado un perfil bajo en los últimos días y afirman que así quedará de manifiesto en los próximos días y en el fin de semana, cuando tiene agendas varios actos de las campañas vasca y gallega. El vicepresidente segundo del Gobierno mantendrá también la tesis de que las cloacas trabajaron para que no llegara al poder, pero que habrían "fracasado" en el intento. Igualmente, señalará a los medios que, a su juicio, trabajaban al dictado de Villarejo.