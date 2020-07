Iturgaiz explica por qué perdió el hilo de su intervención: "No me quedé en blanco, me estaba mordiendo la lengua"

El pasado lunes, durante un acto de campaña en Rekalde (Bilbao), el candidato del PP y Cs, Carlos Iturgaiz, perdió el hilo de su intervención. Aunque en las imágenes del momento no se puede apreciar con claridad, los presentes en ese mitin pudieron ver como un hombre comenzó a increpar y amenazar al candidato del PP vasco, incluso llegó a gritar: "Cuenta a los ciudadanos cómo te follabas a la novia de Miguel Ángel Blanco".

Carlos Iturgaiz ha querido explicar lo sucedido en Es La Tarde de Dieter donde ha asegurado que se trata de un "bulo mezquino y asqueroso" contra él. "Yo no me quedé en blanco, me estaba mordiendo la lengua" ante los insultos y las amenazas, ha añadido.

Es triste que todavía nos sigan insultando y amenazando los de siempre mientras hacemos campaña. De lo ocurrido en el acto con Albiol fueron testigos los medios que nos siguen en campaña y es lamentable lanzar bulos en redes manipulando lo allí ocurrido. Ladran luego cabalgamos pic.twitter.com/msRel4gqVz — Carlos Iturgaiz (@carlositurgaiz) July 1, 2020

"Yo he enterrado a Miguel Ángel Blanco y no vale todo en política y en los medios. Hay líneas rojas que no se pueden pasar y conmigo siempre se pasan", ha lamentado Iturgaiz que, eso sí, ha añadido: "Ladran, luego cabalgamos".

"Rebrotes de violencia callejera"

En esta entrevista, el candidato de PP y Cs también ha denunciado que se están produciendo "rebrotes de violencia callejera" en el País Vasco. Este mismo miércoles, en Zaldivar se pudo ver cómo increpaban a un grupo de representantes del PP en el que estaban, entre otros, Carlos García y Belén Hoyo, a los que les gritaron "fuera de aquí, dejadnos en paz" y "fascistas".

"Hay una parte de la sociedad vasca minoritaria que está enferma de odio contra España", ha explicado Iturgaiz. "Se dedican a las amenzas, insultos y apología del terrorismo", ha sentenciado.

Frente a ello, Iturgaiz ha explicado que está realizando una campaña con propuestas para que no se apague la voz del constitucionalismo en el País Vasco. También se ha dirigido a los votantes de Vox, partido que ha presentado listas pero no candidato a esas autonómicas, pidiéndoles que no "dejen en manos" de nacionalistas, proetarras y el PSOE el Parlamento Vasco. "Yo voy a ser el dique de contención del nacionalismo vasco", ha anunciado.