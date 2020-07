Pablo Iglesias, el "divo facha que huye de los paparazzis: ¡Si me queréis, irse!"

El Mundo

"Cs mantiene su relación con Sánchez pese a anunciar la mesa con Torra". Editorializa sobre la educación concertada, que se ha quedado fuera de los pactos. "Resulta inaceptable que se utilice la sede de la soberanía para lanzar un ataque sin precedentes a la educación concertada con la intención de acabar definitivamente con ella". Es una "decisión irresponsable" y "sectaria". Pues a mí me suena a postureo. La mayoría de los políticos llevan a sus hijos a la concertada, cuando no a la privada.

Rafa Latorre trata el folletín -jiji -de Iglesias desde sus orígenes, cuando echaron al abogado José Manuel Calvente acusándole de acoso sexual. "El viaje de la tarjeta de Dina Bousselham ha conducido al profano, no sólo al inconsciente machirulo de Pablo Iglesias, que tantas veces ya había aflorado, sino a la vocación de cloaca de un partido farisaico, palúdico y autoritario". Vocación de cloaca y de harén, quién lo iba a decir. Pero lo más grave, en opinión de Latorre, es que "Podemos hubiera fabricado un caso de acoso sexual a uno de sus trabajadores para impedir una investigación de la corrupción de sus dirigentes". De Podemos te puedes esperar cualquier cosa, lo que me intriga es que siga habiendo mujeres inteligentes y serias que defiendan a ese partido que no es más que un gineceo sometido al capricho de un macho alfa.

"Sánchez prepara una ofensiva para convencer a los países reacios al fondo europeo". Hombre, si los argumentos económicos no cuelan, siempre podrá exhibir sus orejas en forma de rombo, sus anchos hombros, su porte de buen mozo del presidente más guapo de Europa que tanto han seducido a Carlin.

"PSOE, Podemos, PP y Cs pactan reformar la sanidad". Prometen "más medios y retribuciones a los profesionales de la salud". Veremos en qué queda eso. El buen rollito no llega a Madrid, obsesión de los socialistas.

"El PSOE refuerza la oposición de Gabilondo en Madrid". "El PSOE movió ayer ficha ante la falta de contundencia de Angel Gabilondo y nombró a José Cepeda para contrarrestar el discurso de Ayuso". La estrategia es derrocar a Ayuso con "la gestión de las residencias, la falta de recursos de la sanidad pública y la estancia de la presidenta en un apartahotel de un empresario durante la crisis". Vamos, que viene a confirmar la exclusiva de Okdiario. "Lejos de la autocrítica, Días Ayuso siempre responsabiliza al gobierno del impacto dramático del coronavirus en Madrid". Démosle la vuelta para acercarnos a la realidad. "Lejos de cualquier autocrítica, Sánchez siempre responsabiliza al PP del impacto dramático del coronavirus en Madrid". El PSOE vuelve a la carga con la moción de censura y le pone fecha. Será "en primavera".

En el mismo periódico, Jorge Galindo desvela las mentiras del presidente. "Acabamos de pasar un pico epidémico que ha producido más de 40.000 muertes". ¿Habrá sido un lapsus o es que aún queda alguien decente en ese periódico? Porque para Sánchez y su lacayo, y ahora payaso, Fernando Simón, son 27.000 muertos y punto. Y aquí ya no muere por coronavirus nadie más.

"La UE abre con cautela sus fronteras exteriores". El editorial advierte al PP de que se ande con ojo con el tahúr Sánchez. "La derecha no debe caer en nuevas trampas del gobierno. El PP, como Ciudadanos, se está ofreciendo de buena fe desde la moderación y la cesión política para lograr consensos que consideran útiles para los españoles. Pero la actitud de Sánchez no es del todo satisfactoria. Es de sobra conocida su afición por la mentira". Yo diría vicio. "Sánchez no es fiable y por eso la oposición debe caminar con tiento". Pactar con Sánchez tiene más peligro que una piraña en un bidé. Siempre partes de la base de que todo lo que salga de su boca va a ser mentira.

"PSOE y Cs reafirma su alianza con vistas a los presupuestos". El editorial lo celebra, porque "no hay más camino que el que transiten juntos PSOE, PP y Cs porque hay medidas que deberán tomarse de manera inmediata si se quiere frenar el golpe de la pandemia". "Sánchez, más pronto que tarde, deberá tomar una decisión sobre sus alianzas de gobierno, incluso replantearse la continuidad de una coalición que ahora mismo hace aguas con un Iglesias que pasa serios problemas de reputación política y personal". Iglesias no ha tenido nunca reputación, y maldito lo que le importa. Y Sánchez no va a romper con él, que se vayan olvidando algunos pesados que hacen política ficción.

Pedro Narváez se recrea con el culebrón de Iglesias, la serie del verano. "El novio de Podemos nos tiene fascinados y aturdidos". Iglesias es ahora "un divo que se esconde de los paparazzis, solo había que verlo en el Senado. ¡Fotos no! ¡Si me queréis irse! El líder de Podemos ha alcanzado la categoría de folclórica", "lo que hay que sufrir para ser sociológicamente facha". Quita, quita, es lo único entretenido de este tórrido julio. La tórrida historia del vicepresidente y sus mujeres.