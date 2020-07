Sánchez minimiza el caso Dina y respalda a Iglesias en una coalición "soldada, más fuerte que nunca"

Es la primera vez que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se pronuncia sobre el caso Dina y las implicaciones que tiene en su vicepresidente, Pablo Iglesias. Un escándalo que ha minimizado este jueves el jefe del Ejecutivo que ha evitado valorar estas acusaciones por tratarse de "asuntos judiciales" sobre los que no se pronuncia.

En una entrevista a la Sexta, el presidente Sánchez rechazó valorar la instrucción como también eludió reconocer si ha hablado al respecto de este asunto con el vicepresidente segundo del Gobierno. "Yo sobre las cuestiones judiciales no me pronuncia, no lo he hecho ni en este caso ni en ningún otro" y negó entrar en "conversaciones privadas".

Sin embargo, si quiso hacer una reflexión a modo de respaldo público de Pablo Iglesias. "Sí que le diré que en estos meses tan duros, en una estrategia de acoso y derribo por parte de la derecha, creo que esta coalición ha salido soldada, que está más fuerte que nunca y yo quiero reconocer el trabajo de todos y cada uno de sus miembros porque creo que, en estos meses tan duros la respuesta que se ha dado ha sido más que razonable".

Un respaldo que acompañó además del desprecio a todas las informaciones periodísticas al respecto de las filtraciones de los fiscales del caso a los abogados de Podemos que suponen un evidente trato de favor de la Fiscalía. Preguntado por la cuestión, Sánchez se mofó: "la oposición ve conspiraciones en todos lados. Este es un Gobierno que, a diferencia de otros, sí respeta la independencia del poder judicial".