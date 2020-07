Cs pide a los gallegos ir a votar para "no volver a vivir un gobierno bipartito que saqueó la Xunta"

Beatriz Pino, candidata de Cs a la Xunta de Galicia en las elecciones autonómicas del 12 de julio ha reconocido en Es la Mañana de Federico que sabe que no tiene una tarea fácil por delante teniendo en cuenta el respaldo de Alberto Núñez Feijóo. No obstante, ha dado el paso al frente, no sólo por el respaldo de Arrimadas, sino porque "Galicia necesita un cambio, un cambio para mejor".

Y ese cambio pasa, en opinión de Pino, por que "entre en el Gobierno un partido de centro como Cs con capacidad de diálogo que apuesta por la política útil, que sea constructivo". Además ha añadido que "Cs puede aportar el refresco y modernidad que este gobierno de la Xunta necesita.

Según la candidata de Cs a la Xunta, "Galicia lleva demasiado años parada y varada, no podemos permitirnos 4 años más con una Galicia igual sin políticas activas que reactiven nuestra economía". Beatriz Pino ha matizado que sus críticas no son una enmienda a la totalidad de los 11 años de Feijóo. "Sería injusto, hay que reconocer lo hecho hasta ahora por Feijóo" sólo que "hay muchas cosas que se podrían hacer mejor".

Entre esas cosas que se pueden hacer mejor ha subrayado las infraestructuras porque "hay municipios aislados, incluso Galicia tiene mala conexión con el resto de España y, si no estamos conectados bien con el resto del país, ¿cómo vamos a liderar nada?".

A los votantes del PP les hace la siguiente reflexión: "Si en 11 años de Gobierno Feijóo no ha hecho cosas fundamentales, por qué me tengo que creer que las va a hacer justo ahora". Por último, ha pedido a todos los gallegos que vayan a votar para "no volver a vivir un gobierno bipartito que saqueó la Xunta y dejó Galicia hecha unos zorros".