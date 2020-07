Fracasa el primer asalto de la Comisión de Reconstrucción entre reproches por la reforma laboral y la concertada

La Comisión de Reconstrucción del Congreso que pretendía dar soluciones para afrontar la crisis del coronavirus en España ha celebrado este viernes su última sesión de debate sin acuerdo mayoritario de los grandes partidos. En ninguno de los cuatro grupos en los que dividieron los trabajo (materia económica, sanitaria, de la Unión Europea y de Políticas Sociales) ha habido pacto entre Partido Popular y PSOE para la conformación de las conclusiones de la misma.

Eso sí, el desacuerdo no es definitivo ya que, en la segunda quincena de julio, se debatirán de nuevo las conclusiones de esta comisión en el Pleno del Congreso y se votará su dictamen final.Pero, por ahora, no hay pacto y son dos grandes polémicas las que han marcado la vida de esta comisión en la que se han cruzado los reproches. Por un lado, la reforma laboral y, por otro, la financiación de la educación concertada.

Echenique y sus promesas a Bildu

En materia laboral, la sesión de este viernes ha comenzado arrastrando la polémica que se vivió el miércoles cuando los socialistas primero votaron a favor de la enmienda de Bildu para incluir la derogación de la reforma laboral de 2012, y después, solicitaron que se repitiera la votación para posicionarse en contra.

Este viernes, Pablo Echenique se ha desligado de ese voto negativo del PSOE y ha querido tranquilizar a los proetarras de Bildu asegurando que su grupo votará a favor de su propuesta y garantizándoles que "de la reforma laboral del PP no va a quedar ni los palos del sombrajo. Y si no, al tiempo", desafiaba.

La educación concertada

Por otro lado, el ataque del PSOE y Podemos a la educación concertada ha sido otro de los aspectos que ha impedido a partidos como el PP o Cs poder llegar a un acuerdo en el grupo de trabajo que englobaba las Políticas Sociales.

"Al Ejecutivo se le llena la boca estos días con la palabra consenso y pacto, pero luego traen un texto que ataca la libertad de elección educativa de los padres y deja fuera a dos millones de alumnos de la escuela concertada", afeaba la portavoz del PP en materia social, Rosa Romero.

Por estas razones, desde el PP han confirmado su rechazo a los documentos de medidas de Política Social y Reactivación Económica. En este segundo punto, la popular Elvira Rodríguez ha afeado que el Gobierno contemple el sistema tributario como "mera pieza recaudatoria".

Por su parte, en materia sanitaria, donde el acuerdo parecía factible, tampoco ha podido darse por ahora. El PSOE ha lamentado que el PP se "baje" del acuerdo en sanidad en último momento", y los populares aseguran que el diálogo continúa y que no se levantarán de la mesa de negociación en ninguno de grupos de trabajo hasta la votación del dictamen en la segunda quincena de julio, tal y como ha explicado Ana Pastor.

Por ello, el PP ha decidido abstenerse en el documento de Sanidad y también en el de la Unión Europea, aunque cree que hay tiempo para seguir negociando hasta el día 22 de julio antes de que se llegue al pleno.

La portavoz del PSOE, Adriana Lastra, ha cargado en rueda de prensa contra el PP por no apoyar las conclusiones y ha calificado a su líder, Pablo Casado, como el "pregonero del extremismo". "El PP actúa irresponsablemente pidiendo que dejemos sin control sanitario a miles de personas", ha asegurado. "Aún están a tiempo de rectificar, si Casado no entiende que es el momento de la altura de Estado, no lo va a entender jamás", ha sentenciado.

Vox ya abandonó la comisión

Por su parte, el tercer grupo de la Cámara, Vox, ya decidió hace días abandonar la Comisión de la Reconstrucción, una vez concluidas las comparecencias y a falta de que se conformaran los grupos de trabajo con las conclusiones finales. Sin embargo, el partido ha dado a conocer un documento de 22 páginas con varias propuestas para hacer frente al coronavirus, en las que aprovecha para criticar duramente la gestión del Gobierno, contra el que ya se querelló en plena pandemia.

Entre las novedades propuestas por el partido está la creación de hospitales monográficos especializados en enfermedades infecciosas, que todos los centros dispongan de un servicio de microbiología o conformar la especialidad médica de enfermedades infecciosas en el ámbito sanitario, y en economía, planes nacionales de reindustrialización, digitalización, infraestructuras o sobre política energética.

Según ha defendido en rueda de prensa la secretaria general del grupo en el Congreso, Macarena Olona, su partido no está dispuesto a participar del "teatro" que ha montado el Ejecutivo para "exculparse" a sí mismo. "No vamos a formar parte de esa comunión de la exculpación donde las conclusiones estaban escritas de antemano y donde se ha producido una simple escenificación teatral", ha dicho. La diputada excluye al actual PSOE del bloque de los constitucionalistas y le sitúa en "las trincheras de la destrucción de España", junto a sus socios de gobierno.