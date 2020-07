Vox sobre la campaña de Feijóo: "Este discurso nacionalista es muy cercano al de CiU de hace 20 años"

La campaña de las elecciones gallegas está en su ecuador. Las encuestas han apuntado a una nueva mayoría absoluta del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, que podría gobernar en solitario esta comunidad autónoma otros cuatro años. En estos sondeos el resto de partidos del centro derecha, Vox y Ciudadanos, se quedarían sin representación y el PP está azuzando estos datos para pedir a los votantes de estos partidos su voto.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el candidato de Vox a la presidencia de la Xunta de Galicia, Ricardo Morado, se ha referido a esta cuestión y ha asegurado que aunque "dicen que los votos de Vox van a ser sin escaño y van a favorecer al multipartito lo mismo se decía en Andalucía y Madrid y Vox acabó siendo vital para la gobernabilidad". En este sentido Morado ha recomendado a Feijóo que "cuando vaya a jugar con el miedo explique a los gallegos que para conseguir esa representación es necesario un 5% y no un 8% como en el parlamento nacional". Ha señalado que "es un detalle que omite cuando habla de que el voto de Vox es inútil en Galicia".

Ricardo Morado ha dicho que con los resultados de su formación en las pasadas elecciones generales de noviembre de 2019 (más de 114.000 votos) "no sólo entraríamos en el Parlamento de Galicia sino que tendríamos grupo parlamentario propio". También ha recordado que "la evolución desde el año 2015 ha sido apoteósica, ha ido in crescendo". El candidato de Vox a la Xunta ha apuntado que no está de acuerdo "con las encuestas" porque cree que cada vez hay más gente que necesita una voz como la nuestra dentro del Parlamento de Galicia".

"Somos el único dique de contención que queda frente al nacionalismo gallego" ha remarcado Ricardo Moreno. Según el candidato del partido de Santiago Abascal esto "lo dice el propio partido del Sr. Feijóo". Sobre el PP ha dicho que "además de avergonzarse de sus siglas y esconderlas, en el debate mencionó a Galicia como estado en dos ocasiones y en los mítines de su formación gente de su gobierno se refiere a Galicia como país". "Ante esto en Vox nos quedamos boquiabiertos", ha asegurado.

El candidato de Vox ha señalado que ven "a Feijóo que cuando sale de Galicia se le llena la boca mencionando a España constantemente pero su comportamiento cuando está en Galicia es muy diferente en cuanto a cesiones al nacionalismo y al consenso progre". "Creo que en esta ocasión la sorpresa la vamos a dar nosotros", ha afirmado.

Sobre las diferencias entre ambas formaciones Ricardo Morado ha dicho que "el problema en cuanto a Galicia es que en valores el partido de Feijóo está muy lejos de lo que nosotros defendemos aquí". Ha puesto como ejemplo que "en los últimos años" el PP ha "defendido el aborto, la ley LGTBI, la ley de violencia de género, la educación sexual para los niños de 6 años y que el gallego sea un requisito para acceder a una plaza de profesor". Cree que "toda esa secuencia de cesiones al nacionalismo y al consenso progre a lo largo de los últimos años hace que nuestra distancia sea infinita". Además ha apuntado a un "discurso nacionalista muy cercano al de CiU hace 20 años en Cataluña".

Ricardo Morado también ha criticado a las autonomías. Ha dicho: "Parte de nuestro ideario gira en torno a transformar el estado autonómico en un estado de derecho unitario que sea un poco más igualitario y solidario en vez de los privilegios y la división que tenemos". Cree que "parte del problema está fundamentado en eso" que "un sólo parlamento y un solo gobierno en toda España es ventajoso para todos" porque "hay pan para unos pocos y miseria para el resto".

Ataques a Vox en Galicia y País Vasco

En estas elecciones que se celebran junto a las del País Vasco el próximo 12 de julio hemos asistido a un aumento de la violencia contra los dirigentes y seguidores de Vox. El candidato a la Xunta de Galicia ha dicho que "la campaña electoral en Galicia y País Vasco se ha convertido en una campaña de acoso y derribo hacia Vox".

Ricardo Morado ha contado que "estamos sufriendo una violencia de intolerantes amparados, en cierto sentido, por los dirigentes nacionales y autonómicos". Ha señalado que "atacan a los que asisten a nuestros actos y a nosotros mismos". Como ejemplo ha destacado la agresión a la diputada Rocío de Meer en Sestao, que su propia familia "no ha podido venir a ningún acto de campaña" y que "hace unos días un chico joven que acudía a un acto en Pontevedra fue perseguido hasta la puerta de su casa por los sectarios y los intolerantes que nos amenazan de muerte".

Cree que es un "ataque a la libertad política que no tiene precedentes" y que es "grave" que "tenemos que asistir a la ausencia de condena por parte de partidos del espectro social-comunista y cómo se justifica la violencia en paginas del BNG". El candidato de Vox piensa que "hablar de pactos a posteriori me parece hasta frívolo cuando ni siquiera estamos pudiendo realizar una campaña electoral en libertad y en democracia como cabría esperar".