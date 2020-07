Podemos silenció el robo del móvil de la expareja de Dina que contenía "información sensible" de Iglesias

Podemos silenció el robo del móvil de la expareja de Dina Bousselham, Ricardo Sá Ferreira, que contenía "información sensible" sobre el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias y el partido. Libertad Digital ha tenido acceso a la denuncia que presentaron Bousselham y Ferreira en una Comisaría de Policía de Alcorcón (Madrid), tras la supuesta sustracción de sus respectivos teléfonos en un centro comercial el 1 de noviembre de 2015.

Ferreira es asesor de Podemos en el Parlamento Europeo en Bruselas y en el momento del robo, según propio perfil, era asesor de la campaña electoral de la formación morada para las generales de diciembre de 2015. La entonces pareja de Dina tenía entre sus funciones el "apoyo en la preparación del discurso político de los candidatos y mensajes clave" o la "identificación de posibles debilidades y fortalezas del perfil político de los candidatos".

Según el atestado de la Policía, Bousselham y Ferreira denunciaron el robo de "un abrigo de color azul, propiedad de Ricardo". En esta prenda, guardaban todas sus pertenencias aquel día, a excepción de las llaves de una furgoneta. La denuncia enumera todos los objetos robados a la expareja de Dina: una cartera de color marrón, un documento nacional de identidad de Bélgica, un documento nacional de identidad de Portugal, una tarjeta de crédito Kbc, una tarjeta de débito Kbc, un permiso de conducir, 10 euros en metálico y un teléfono móvil marca BQ Aquarius m5, de color negro.

El abrigo de Ferreira sustraído también guardaba las siguientes pertenencias de Dina: una billetera de varios colores a rayas con documentación, el DNI, tres tarjetas de crédito, el DNI de Bélgica, un carnet de un club de fútbol de Madrid, un carnet universitario de la Complutense y un teléfono Sony Xperia Z2, color negro, funda morada. Dicha denuncia fue firmada por ambos, aunque aparezca Dina como denunciante en la cabecera del atestado policial. A pesar de ello, nunca se ha hablado sobre el robo y el contenido del móvil de Ferreira.

Fuentes conocedoras del caso apuntan a LD que "a pesar de que les robaron los dos móviles todo se ha centrado en el móvil de Dina para alimentar la llamada trama de las cloacas policiales y mediáticas proyectada por Pablo Iglesias. Es extraño que Ferreira no quisiera denunciar a Villarejo, a pesar de que según Iglesias el comisario estaba detrás del supuesto robo. Si Villarejo robó el abrigo de Ferreira, dispondría de la información de los dos móviles".

Las mismas fuentes muestran su estupor ante el silencio y la inacción de Podemos, Iglesias y el propio Ferreira ante el robo del móvil de éste último: "¿Por qué Ferreira no denunció la sustracción como Bousselham en los Juzgados de Instrucción de Alcorcón en 2016? Si acusan a Villarejo de robar el móvil de Dina, también habría robado el de Ferreira. ¿Por que no se habla de ese teléfono? ¿Por que Ferreira no se ha personado en la pieza Dina como perjudicado?", se preguntan las mismas fuentes.

El móvil de Ferreira contenía "información sensible y dossieres"

El propio Ricardo Sá Ferreira en su declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, del pasado 8 de abril de 2019, que publica este diario, reconocía que su teléfono móvil sustraído supuestamente junto al de Dina guardaba "información sensible" sobre Podemos y Pablo Iglesias.

A preguntas del magistrado García Castellón, Ferreira relata que el 1 de noviembre de 2015 acudió con Dina al Ikea de Alcorcón (Madrid) para comprar muebles. "Teníamos en mi abrigo todas las pertenencias y cuando fuimos a coger una baldosa en el espacio de 10 segundos volvimos al carrito y nuestras pertenencias habían desaparecido".

"Fuimos a la Comisaría de Alcorcón que estaba cerca de allí e hicimos una denuncia. Nuestra principal preocupación no eran sólo los documentos (DNI) que es lo que es, sino los teléfonos que podrían contener información sensible dado que trabajábamos para Pablo Iglesias. Como operamos en Telegram (aplicación de mensajes) sabemos que alguien podría entrar y tener acceso a grupos, a los chat o lo que sea. Además, tenía (Dina) fotos suyas", destaca Ferreira.

Posteriormente, la expareja de Dina responde al fiscal Anticorrupción, Miguel Serrano, sobre si su propio teléfono móvil sustraído guardaba algún contenido político: "Como todo funciona por Telegram en grupos de trabajo, muchas veces se comparte información, dossieres, estrategias...".