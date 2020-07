Moncloa se regocija con Iglesias "contra las cuerdas": "A cada cerdo le llega su San Martín"

El Mundo

"Una consultora chavista diseñó la campaña de Podemos y la cloaca". "Iglesias fichó a Neurona, investigada por cobros en Bolivia, para viralizar una trama contra él tras el robo del móvil de Dina". Pues vaya neurona, en menudo lío le ha metido. Pero, ni un paso atrás, el vice sigue dale que te pego con el cuento de las cloacas y el poder, cuando él es el Poder y la cloaca. Pero si está hasta en el CNI.

Dice Leyre Iglesias que a Pablo le ha salido "el tiro por la culata, porque la actuación del hoy vicepresidente quedándose con la tarjeta SD de su exasesora es más sospechosa aún que las operaciones de información vaginal de Villarejo. La respuesta de Pablo Iglesias, de un paternalismo y un machismo vergonzantes hacia Bousselham y de un belicismo macarra hacia los medios de comunicación retratan bien al líder. Y luego hay algo llamativo: ¿Dónde están las feministas de Podemos?". ¡Holaaaaa! ¿Hay alguien ahí? No, parece que en Podemos solo hay esclavas del machito Pablo. Al fin y al cabo, él las pone, él las quita, mejor estar bajo su manto protector.

Cuenta El Mundo que al PSOE le ha salido en Madrid un amigo inesperado. "Vox vuelve a aliarse con la izquierda" y les "entrega las comisiones del covid 19". Cosas veredes, Vox participando activamente para derrocar al Gobierno de Madrid.

El País

El periódico que dirige el ataque mediático contra Ayuso no da crédito del socio que le ha salido. "Vox se vota a sí mismo y entrega al PSOE la comisión de residencias". Les ha venido Vox a ver. Sánchez es un artista ganando socios: ERC, Ciudadanos, Bildu y ahora Vox. "Vox sigue en sus trece. La comisión tendrá la batuta del PSOE porque los diputados de Vox no han votado al candidato propuesto por PP y Ciudadanos. Con este movimiento, las cuentas del ala derecha del Parlamento no han salido en una comisión que será clave para el gobierno regional en los próximos meses. Es la segunda vez en siete días que Vox se desvincula del PP y Ciudadanos y otorga la presidencia de una comisión a la izquierda". Felicitaciones a El País y a Franco. Lo mismo es el momento de la moción de censura contra Ayuso. Visto lo visto, no hay que descartar que Vox la apoye.

ABC

"Sánchez se borra del funeral por los fallecidos". Rubido está muy ofendido. Dice que Sánchez padece de una "enfermiza falta de empatía emocional. Lo que hizo Sánchez ayer fue mostrar un desprecio descomunal a las víctimas, a todos sus familiares, y a los Reyes, que sí estuvieron presentes en el funeral".

Pero vamos al lío de Iglesias, nadie echó de menos a Sánchez en la Almudena. Dice Jesús Lillo que "el PSOE blanquea su imagen en función de la roña que va cogiendo Podemos. Sánchez lava más blanco. El desagüe es cosa de Iglesias". Le llama la atención a Lillo ese tonito que ha adquirido el macho alfa, "baja el volumen y utiliza el politono de seductor de asesoras". ¿Así les susurraba a las alumnas? "No puede, sin embargo, simular durante mucho tiempo los gallos ni sofocar su instinto, que le lleva a señalar, acusar, juzgar y condenar a quien se le ponga por delante, expresidentes del gobierno o presentadores de telediarios, todos confabulados para derrocarlo". Y Sánchez, más contento que unas pascuas, le deja que "se guise en su propia sangre". Se va a envenenar.

La Razón

"Moncloa cree que la fragilidad de Iglesias afianza a la coalición". Cuenta A. Rojo que "el caso Diana Bousselham ha dejado al vicepresidente contra las cuerdas", que "todo parece indicar que está solo". Recuerda el periodista el refrán de "a cada cerdo le llega su San Martín" y dice que "algo así debe estar pensando más de uno en la Moncloa". "El silencio de Moncloa y de los ministros socialistas en el caso Dina es estridentemente ensordecedor. Se han puesto a ver la corrida tras el burladero", "no se le ataca, pero se deja que le ataquen". "Muchos piensan que Iglesias está viviendo su propio San Martín y está pagando cara su arrogancia". Sí, lo cierto es que muchos estamos disfrutando como enanos, y cuanto más se cabrea, cuanto más insulta, cuanto más ataca él y sus medios, más nos divertimos.

La Razón va a saco contra Iglesias desde que se metió con Vicente Vallés. Su hermana, La Sexta, se resiste como gato panza arriba. "Iglesias no tiene más que hacer que salir en defensa a la desesperada de un asunto turbio donde los haya y donde las cloacas a las que acusaba es más probable que estén dentro de su propio partido", dice el editorial. "Su visión conspirativa de la política ha llevado a Iglesias a atacar a los medios de comunicación que no le son afines". Ha visto demasiadas series. "La política española no se merece estar enfangada en un asunto de poder, ambición y líos afectivos de Iglesias". Pero si estamos tan entretenidos, entre rebrote y rebrote del virus bien está un temita tan morboso y veraniego como los líos amorosos del vicepresidente. "Su permanencia en el Gobierno infecta a nuestra democracia". Pues díselo a Ferreras, que lo ha puesto ahí pagado por Atresmedia.

Antonio Martín Beaumont dice que "el líder de Podemos está disparado. Ha emprendido una furiosa huida hacia adelante por el caso Dina", mientras los socios de coalición intentan que no les salpique tanta porquería. "Pero esta vez ha llegado al punto de hablar de una mafia mediática identificada con nombres y apellidos", que cada vez son más, parece ser. "Los nervios empiezan a aparecer. La bola de nieve se ha hecho demasiado grande como para mirar para otro lado. El equipo de Sánchez le pide un gesto de respeto por la prensa libre. Las pataletas de Podemos son ya tantas que impregnan a los que se sientan a su lado. En esta ocasión, el lodo por las irreflexivas formas de Iglesias de sacudirse la responsabilidad no sólo le mancha a él".

Por segundo día consecutivo, Francisco Marhuenda no tiene reparos en hacer el ridículo intentando hacer de Ferreras una víctima de Iglesias, si es que da la risa. "Los ataques infundados e inconscientes contra Vallés, Pastor y Ferreras son vergonzosos". Ay, Marhu, qué gracioso eres. Ayer Ferreras se llevó a la podemita Lucía Méndez, al portavoz de Podemos Ignacio Escolar y al ideólogo de la coalición Enric Juliana para salvar a Iglesias y respaldar su cuento de cloacas. Atresmedia es responsable de que Iglesias esté donde está. En el pecado llevan la penitencia.