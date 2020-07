Villarejo denunció a los fiscales Anticorrupción por "beneficiar" a Iglesias en las generales de abril de 2019

El comisario José Villarejo denunció a los fiscales Anticorrupción de la causa, Ignacio Stampa y Miguel Serrano, por "beneficiar" a Pablo Iglesias y propiciar la citación del líder de la formación morada como perjudicado en el caso Dina "a escasos días de las elecciones generales" de abril de 2019.

La denuncia, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, fue presentada el pasado 27 de septiembre por la defensa del comisario Villarejo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid TSJM, órgano judicial en el que están aforados los fiscales Anticorrupción de Madrid.

El escrito señala con contundencia a los fiscales: "Esta conducta de elaborar escritos oficiales con burdas mentiras, falsedades y otras artimañas valiéndose de verdades a medias y/o equívocas, las han seguido realizando, siempre en mi perjuicio y con el único propósito de influir negativamente en las decisiones judiciales. Abundando en las ilegalidades cometidas por estos señores fiscales, están la de omisión de perseguir delitos a pesar de haber tenido conocimiento de ellos por los diversos y numerosos escritos que he presentado".

"De esta manera, y por arte de birlibirloque, cual ladrones en la noche", continúa Villarejo, "impunemente manipulan, alteran y/o hacen desaparecer pruebas, cuando no las filtran a los medios de comunicación cómplices, momentos antes de abrir nuevas piezas separadas, en apariencia secretas para mi abogado, pero no así para los periodistas que las publican".

"La excusa de mantenerme en prisión por el riesgo de destruir pruebas, cuando todas están en poder de ellos, solo sirve para enmascarar el miedo absoluto a que, una vez en libertad, pueda aportar las pruebas que precisamente ellos han eliminado. Los señores fiscales lejos de cumplir la Ley como era su obligación, han aplicado la técnica de la Agitación y Propaganda comunista, el AGIPRO, después puestos en práctica por los regímenes fascistas para aniquilar a sus enemigos", insiste.

Posteriormente, Villarejo se refiere a la declaración de Iglesias poco antes de las elecciones generales de abril de 2019: "Citar como perjudicado al Sr. Iglesias por sorpresa y previa filtración alarmista en todos los medios de comunicación, justo el día anterior a mi declaración como testigo por datos esenciales que aporté con ocasión del atentado terrorista del 11-M, destapa la actitud obscena de usar con fines partidistas los datos, que deberían haber sido empleados con un tratamiento estrictamente judicial".

"El presentar como falso espionaje lo que fue la simple entrega (por despecho) de una amiga íntima del político podemita a periodistas del contenido de los mensajes compartidos y tomarme declaración sobre ello, el mismo día, con la pretensión de que me negara, por no haber sido siquiera citado en tiempo y forma, denota que todo vale para estos señores fiscales, ahora denunciados, para beneficiar al partido de sus preferencias, a escasos días de las elecciones generales", apunta el escrito.

Recordamos que durante su declaración como perjudicado, Iglesias atribuyó el caso Dina a una trama de las cloacas policiales del comisario Villarejo y algunos medios de comunicación. Esta supuesta trama para hundir a Podemos y a su persona la utilizó a lo largo de su campaña electoral.

"La impunidad con la que actúan"

La denuncia de Villarejo mencionaba también "la impunidad con la que estos concretos miembros del poder judicial actúan, colocándose en un pedestal como intocables y, por ende, por encima de la Ley y, por tanto, del resto de los ciudadanos, supone una gravísima anomalía constitucional al tiempo que generan un flaco favor a la inmensa mayoría de jueces y fiscales que sí cumplen la Ley con total independencia y sometidos al imperio de ella".

"Las ofertas que sigo recibiendo en nombre de los señores fiscales de que permita un final que no perjudique a mi familia, facilitando 'una honorable salida' y no prolongar la tortura de mi cada vez más precario estado de salud que irrevocablemente me llevaría a sufrir un ictus y/o infarto, continuos mareos y desvanecimientos por mis altísimos niveles de tensión, así me lo anticipan, final que serviría para celebración de los que siguen provocando mi muerte", concluía la denuncia presentada por la defensa de Villarejo que finalmente no fue admitida a trámite en el TSJM por "defectos formales" al presentarse denuncia y no querella.