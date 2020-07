Génova dice que Sánchez "se ha quitado la careta" al reconocer a un diario italiano que "nunca" pensó pactar con el PP

"Mientras que en España nos acusa falsamente de no pactar, de crispar y de ser antipatriotas por criticarle, fuera, en Italia, Pedro Sánchez dice que 'nunca ha pensado en pactar con el PP'. Eso es practicar la hipocresía diplomática y el cinismo institucional", así ha respondido este miércoles Pablo Casado a la entrevista que el presidente del Gobierno ha ofrecido al diario italiano Corriere della Sera en la que asegura que "nunca ha pensado en pactar con el PP. Así desapareció el PASOK".

Sánchez a la prensa de Italia: "Nunca he pensado en pactar con el PP".

Mientras, en España nos acusa falsamente de no pactar, de crispar y de ser antipatriotas por criticarle fuera. Justo lo que hace él.

Eso es practicar la hipocresía diplomática y el cinismo institucional. pic.twitter.com/OSlgaKQKg8 — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) July 8, 2020

Desde Génova explican que Sánchez "se ha quitado la careta" y que "siempre ha sido el del no es no". "Una vez más se ha demostrado que no decía la verdad" cuando aseguraba que buscaba pactar con los populares.

"Los españoles pueden comparar"

Para el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ahora "los españoles pueden comparar entre la mano tendida del presidente Casado, proponiendo acuerdos de Estado, y el no de Pedro Sánchez a todo lo que ha planteado este partido". "Sánchez solo mira por sus intereses personales, el de mantenerse en la Moncloa a costa de lo que sea, por encima de los intereses generales de un país que necesita, más que nunca, el consenso y el diálogo con el principal partido de la oposición", afean desde el PP al presidente del Gobierno.

🔴 Pedro Sánchez se ha quitado la careta. En una entrevista con el @corriere confirma que nunca ha pensado en pactar con el PP. Siempre ha sido el del "no es no". 🎙 @montesinospablo en @RadioInter_es

📄 https://t.co/1igBQDtLFj pic.twitter.com/CRUGrlJ2CL — Partido Popular (@populares) July 8, 2020

Así las cosas, en Génova ven en la respuesta de Sánchez al diario italiano la confirmación pública del "rechazo constante a los pactos y la mano tendida de Pablo Casado para reconstruir nuestro país" tras la crisis del coronavirus.

Cambio en la pregunta

Tras la polémica y la reacción del PP, desde el periódico italiano han cambiado a media mañana la redacción de la pregunta que aparecía en el texto original para aclarar que Sánchez se refería concretamente a pactar una "gran coalición" con el PP y no a acuerdos puntuales.

Deseo aclarar que al Presidente Sánchez pregunté si alguna vez ha pensado hacer una grande coalición con el Pp, no si alguna vez ha pensado hacer pactos políticos determinados / concretos (1/2) — Corriere della Sera (@Corriere) July 8, 2020

A pesar de esta modificación, desde el PP insisten en que "Sánchez mienta en España y se confiese en Italia", y así lo aseguraba Pablo Casado en un acto de campaña en el País Vasco junto a Carlos Iturgaiz.