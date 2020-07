Robles censura a Iglesias: "Los medios de comunicación son el oxígeno de la democracia"

Podemos lleva semanas alentando y justificando abiertamente los ataques contra los periodistas y los medios de comunicación que informan sobre hechos noticiosos que no son del agrado de los líderes del partido. Incluso, el portavoz parlamentario del partido, Pablo Echenique, ha señalado a través de las redes sociales a algunos de los periodistas o medios que no son de su agrado, a los que ha acusado de formar parte de las cloacas del Estado.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, fue ayer martes más allá y utilizó la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros para justificar los insultos y las descalificaciones que se están haciendo desde su partido. Según dijo, hay que "naturalizar" tanto la "crítica" como el "insulto" a los periodistas y a los medios y añadió que no mencionarles sería establecer sobre ellos una supuesta "impunidad".

A algunos ministros del PSOE parece no importarles que Iglesias haga un uso inapropiado de las instalaciones del Palacio de la Moncloa, dado que pese a estar presentes en el momento del ataque a los medios no dijeron nada. Es el caso de la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, o los ministros de Justicia y Transportes, Juan Carlos Campo y José Luis Ábalos, respectivamente. Pero hay otros a los que no ha sentado nada bien.

Es el caso de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien este miércoles que no ha tenido reparos en distanciarse de las palabras de su compañero en el Consejo de Ministros y en criticarlas abiertamente. "Yo no valoro las opiniones de otros colegas. Pero sí que puedo decir que no comparto con Pablo Iglesias que él justifique los insultos. Creo que en una sociedad democrática los insultos no pueden ser nunca justificables ni en las redes sociales ni en ninguna parte", ha dicho.

"Tenemos que construir una sociedad basada en el respeto, en la tolerancia y siempre intentando tender puentes. La crítica es muy sana en democracia pero el insulto no es aceptable. Los medios de comunicación son el oxígeno de la democracia y, por tanto, no comparto las críticas y las descalificaciones que se puedan hacer a los medios de comunicación", ha añadido durante una visita a la Unidad Médica de Aeroevacuación del Ejército del Aire en la base aérea de Torrejón Ardoz.