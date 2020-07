Sánchez esquiva el caso Dina pero condena al rey emérito por sus "perturbadoras" actividades

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a hacer gala de una clamorosa doble vara de medir con apenas 48 horas de diferencia. Preguntado por las informaciones sobre la sociedad offshore a través de la cual el rey emérito, Juan Carlos I, recibió supuestamente 64 millones de euros en comisiones del Ave a la Meca, el jefe del Ejecutivo ha protagonizado desde el Palacio de la Moncloa una inédita declaración en la que da por buenas las acusaciones.

"Mire, es evidente que estamos siendo testigos el conjunto de la sociedad española de informaciones inquietantes que nos perturban a todos, a mí también". Y añadió, como elemento de tranquilidad y confianza, que "hay unos medios de comunicación que no miran para otro lado y hay una Justicia que está actuando y la Casa Real marca distancia con esas informaciones inquietantes y perturbadoras. Y eso es algo que yo agradezco", dijo en apoyo velado al rey Felipe VI.

Palabras que apuntalan la estrategia del Gobierno escenificada este martes por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, hablando de la posibilidad de una "condena" y estableciendo un cortafuegos en torno a Felipe VI a quien diferencian de los negocios de su padre.

El doble rasero quedó patente de forma notoria con la siguiente pregunta al ser preguntado por el caso Dina y los ataques que por esta investigación ha vertido Podemos contra la prensa. Pregunta que esquivaba así el presidente: "Nunca he valorado procesos judiciales abiertos" (lo cual acababa de hacer), ha dicho el presidente sobre el caso que afecta a su vicepresidente, echando también balones fuera sobre las críticas a los medios de comunicación: "A lo largo de mi trayectoria política he sido objeto de críticas positivas por parte de medios de comunicación, no tan positivas e incluso desfavorables, y nunca he hecho valoración sobre ello y, por tanto, no voy a hacer valoraciones sobre un colega del Gobierno, en este caso, el vicepresidente Iglesias".

El pasado lunes, preguntado por las informaciones sobre el caso Dina y la repercusión para su vicepresidente, Pablo Iglesias, el presidente respondió esquivando la cuestión: "Nunca he valorado procesos judiciales abiertos. No voy a hacer declaraciones en estos momentos".

Moncloa: "Es un escándalo"

Fuentes del Gobierno consultadas por Libertad Digital establecen enormes diferencias entre el caso que afecta al anterior monarca y al vicepresidente del Gobierno. Califican de "escándalo" las informaciones que asedian a Juan Carlos I y aplauden que el presidente del Gobierno lo diga públicamente. Sin embargo, no creen que la investigación judicial sobre el rey emérito acabe con una imputación y condena por parte de la justicia suiza.

Es más, descartan que se inicien incluso los trámites para una comisión rogatoria a la Justicia española porque Suiza "no tiene ningún interés en desestabilizar la monarquía y al propio sistema. Esto es dinamita para los independentistas", motivo por el cual admiten que ésa presión de sus socios les fuerza a pronunciarse de forma excepcional porque "esto nos arrastra a todos".