Anticorrupción cierra filas con el fiscal Stampa en el caso Dina: "Su actuación ha sido impecable"

Anticorrupción cierra filas con el fiscal Ignacio Stampa tras desvelarse los mensajes de la abogada de Podemos, Marta Flor, sobre el caso Dina. La Inspección de la Fiscalía General del Estado anunciaba hace dos semanas la apertura de una nueva investigación a Stampa para comprobar "las informaciones publicadas y a los efectos oportunos". En marzo, fue archivada la primera investigación abierta al fiscal sobre su relación estrecha con Flor.

Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón consultadas por Libertad Digital afirman que "la actuación de Stampa ha sido impecable" y que los mensajes publicados del chat jurídico de Podemos por los medios de comunicación no demostrarían "ninguna irregularidad, ni ilegalidad" por parte del fiscal. "Se archivará porque no hay razón alguna para ser sancionado. Son mensajes escritos por Flor a sus compañeros para presumir de su relación con el fiscal laboralmente, no son mensajes directos entre Flor y Stampa", apuntan.

Las mismas fuentes afirman que la investigación abierta por el fiscal inspector, Fausto Cartagena, a Stampa "es un trámite ordinario en el que se escuchará a Stampa y que quedará en nada. Luzón no tiene ningún tipo de intervención". El fiscal inspector Cartagena es considerado en el Ministerio Público "un profesional muy meticuloso y minucioso", que "en ningún caso cerrará en falso la investigación al fiscal del caso Villarejo".

Todo apunta a que Luzón está de acuerdo con Stampa y no le apartaría del caso a menos que la investigación demuestre que el fiscal hubiera podido cometer un presunto delito de revelación de secretos al proporcionar información secreta de la causa a Marta Flor y sea sancionado. Sin embargo, este criterio de Luzón podría no ser compartido por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.

Fuentes del entorno de la fiscal general consultadas por LD sostienen que "la imagen de la Fiscalía Anticorrupción y su imparcialidad ha quedado en entredicho y comprometida con la actuación de Stampa en el caso Dina y su connivencia con la letrada de Podemos". Por ello, Delgado sería partidaria de apartarle del caso, al margen de que la investigación concluya o no la posible comisión de un delito de revelación de secretos.

"Delgado tampoco olvida la grabación de su comida con el comisario Villarejo y Baltasar Garzón" que afloró en la causa en las que afirmaba que el prostíbulo montado por Villarejo para sacar información era 'un éxito asegurado'. En el mismo audio, llamaba "maricón", al actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Tampoco olvidaría Delgado que "se la intentase involucrar en la extradición fallida del empresario Ángel Pérez Maura a Guatemala durante su etapa como fiscal de la Audiencia Nacional en la llamada pieza Pit de la causa", aseguran.

Este jueves, Gloria Elizo, exresponsable del equipo legal de Podemos y vicepresidenta tercera del Congreso explicaba en una entrevista en El País, por que decidió apartar a Marta Flor de la causa inicialmente: "Cuando empezó a decir que el fiscal (Stampa) la perseguía me pareció que lo más conveniente era acabar con ese tema de raíz".

Los mensajes de Flor sobre Stampa

En los mensajes de la abogada Marta Flor desvelados por El Confidencial o El Mundo, el fiscal Anticorrupción, Ignacio Stampa, era denomindo en clave "Ironman". Uno de estos mensajes de Flor del 5 de Noviembre de 2018 evidenciaría que Stampa le podía haber proporcionado información secreta sobre el caso Dina: "Ironman nos ha dicho extraoficialmente (porque está en secreto y no nos notifican) que el juez ha admitido las diligencias sin concretar nada más. Me imagino que se refiere a las que ellos (fiscales) apoyaron".

En otro mensaje del 25 de febrero de 2019, cuando aún faltaban tres semanas para que se abriera la pieza Dina, Marta Flor afirmaba que un registro en Okdiario corría peligro si se publicaba una noticia: "Como publiquen lo de Dina nos arruinan el registro". "¿Qué registro?", preguntaba otro letrado en el chat. "El registro a 'OkDiario", contestaba. "Inda sabrá que en la pieza de Dina él está involucrado; con tiempo suficiente para destruir lo que sea".

Un tercer mensaje de Flor señalaba que había "preguntado directamente a Ironman por lo de Inda" y añadía que "ha dicho que hay suficiente para paralizar lo del Supremo pero que han estado ahogados con los recursos en agosto. Que quieren ayudarnos en esto". Es decir, que Stampa y el fiscla Miguel Serrano podrían haberse coordinado con la formación morada.