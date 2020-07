Niko Gutiérrez (Vox): Lo que hay "que hacer en Euskadi es reivindicar la españolidad de las tierras vascas"

A pocos días del cierre de campaña para las elecciones en el País Vasco del próximo domingo 12 de julio el candidato de Vox por la provincia de Vizcaya, Niko Gutiérrez, ha comentado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio cómo se ha ido desarrollando y las propuestas de su partido.

Gutiérrez ha dicho que ha sido una campaña por un lado "ilusionante por la oportunidad de que me ha dado Vox de defender en la calle lo que pienso" y por otro se ha podido ver "la tristeza de los totalitarios de siempre que parecen que han vuelto porque les molesta Vox". El candidato por Vizcaya ha visto estos comportamientos "desde ese primer mitin en Bilbao hasta el de ayer de Oñate con Macarena Olona" y ha asegurado que "la verdad es que los mitines están siendo incómodos y duros". "Vamos a seguir haciéndolos y diciendo lo que nos dé la gana donde nos de la gana", ha añadido.

Según las encuestas que se han ido publicando Vox podría conseguir hasta un escaño en las elecciones del próximo domingo. Niko Gutiérrez ha dicho que la entrada de Vox en el Parlamento Vasco "significaría que el nacionalismo tendría que cambiar la agenda y que hubiera voces en el parlamento vasco que van a decir cosas básicas que en más de cuarenta años nunca se han dicho".

En este sentido el candidato de Vox por Vizcaya ha destacado: "vamos a hablar del coste real del nacionalismo; de la traición de los nacionalistas a todos los ciudadanos que no lo son; del coste del euskera, porque hay miles de ciudadanos vascos que tienen una limitación impuesta por el nacionalismo para que no accedan a los puestos de trabajo de la administración pública; vamos a hablar de que no se puede hacer homenajes a etarras y los vamos a sacar de todas las plazas". Gutiérrez ha remarcado: "vamos a confinar a los nacionalistas en el lugar que se merecen que es frente a los tribunales para que den cuenta de toda su corrupción que ha estado tapada todos estos años".

También ha lanzado un dardo a PP y Ciudadanos por "el lamentable acto de Guernica" en el que fueron "a dar pleitesía al nacionalismo con los fueros". Niko Gutiérrez ha dicho que "es evidente que en el PSOE no queda ningún constitucionalista y que los que quedan en el PP hacen cosas con las que Vox no está muy de acuerdo". Ha señalado que "lo que hay en que hacer en Euskadi es reivindicar la españolidad de las tierras vascas". También ha dicho que "el PP tiene que centrarse en lo que es importante" y que "Vox tiene un guión y no va a cambiarlo".

Sobre la violencia de los nacionalistas contra ellos ha dicho que "estoy convencido que ha tapado nuestro argumentario político y nuestro discurso". Ha contado que "nuestro eje electoral es hablar sobre el silencio que ha impuesto el nacionalismo durante cuarenta años y es triste que te prepares un mitin y te lo tapen los gritos". "Estoy convencido que es nuestro momento y que hay gente que ha perdido el miedo y va a coger la papeleta de Vox porque somos el único partido que realmente defiende a España en el País Vasco", ha apuntado.

El candidato de Vox por Vizcaya ha dicho que estamos "en un momento clave para nuestra historia" y que "va a haber un punto de inflexión, entre otras cosas, gracias a Vox". Cree que van "ser capaces de poner en el centro de la política lo realmente importante y esa perversión ideológica de borrar parte de la historia que es lo que ha hecho el PNV con la cooperación del PSOE que se han dedicado a desdibujar lo que es realmente el País Vasco".